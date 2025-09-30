Barça - PSG: alineaciones probables del partido de la Champions League

Tras arrebatar el liderato de LaLiga al Real Madrid, el Barça se centra en la Champions League. El equipo de Hansi Flick afronta este miércoles a las 21.00 horas el partido más exigente de la fase de liga de la competición europea. Los azulgranas recibirán al PSG de Luis Enrique en un duelo marcado por las bajas.

El choque supondrá el regreso del técnico asturiano al Lluís Companys, donde eliminó al Barça de Xavi Hernández hace dos temporadas. Ahora bien, la situación, sobre todo del Barcelona, ha cambiado mucho desde entonces. En el curso pasado, ambos clubes se consagraron como los equipos que mejor jugaron al fútbol. De hecho, la final soñada en la edición anterior era un Barça - PSG, algo que no se pudo dar por la derrota del cuadro catalán ante el Inter de Milán.

En este arranque de curso, la situación deportiva del Barcelona es inmejorable. Después del tropiezo en la tercera jornada de Liga en Vallecas, los de Flick han ganado todos los partidos que han disputado tras el parón de selecciones. Ello, sumado a la abultada derrota del Real Madrid ante el Atlético, hace que ostenten la primera plaza de LaLiga. Los azulgranas también dejaron buenas sensaciones en el primer compromiso de Champions League, en el que se impusieron por 1-2 al Newcastle, con dos golazos de Marcus Rashford.

Un once de garantías con Lamine

Precisamente, el ariete inglés volverá a ser fijo en la zona de ataque del equipo culer. Hansi Flick presentará un once de garantías para derrotar al vigente campeón de la Liga de Campeones, aunque la alineación también estará condicionada por las numerosas bajas. Gavi, Ter Stegen, Joan Garcia, Raphinha y Fermín no estarán disponibles, mientras que Lamine Yamal y Balde entrarán en la convocatoria, pese a que el lateral tiene pocas opciones de ser titular.

Con las lesiones de Ter Stegen y Joan Garcia, Szczesny volverá a partir de inicio en un partido de Champions. En el eje de la zaga, todo apunta a que Pau Cubarsí y Eric Garcia, que fueron suplentes ante la Real Sociedad, serán titulares. Gerard Martín y Jules Koundé flanquearán los laterales.

Pocas novedades habrá en la medular, que estará formado por la dupla Pedri-De Jong en el doble pivote y Dani Olmo en la mediapunta. Arriba, Lamine Yamal volverá al once y Marcus Rashford se mantendrá en la banda izquierda, donde más luce. La única incógnita está en la posición del nueve. Flick necesita un efectivo que presione al conjunto parisino, por lo que parece más que probable que Ferran Torres sea titular. Además, Lewandowski jugó los 90 minutos el pasado domingo, una pista más del técnico alemán.

Un ataque en cuadro

El PSG también llega a este duelo de Champions muy minado por las lesiones, especialmente, en la línea de ataque. Los de Luis Enrique se han visto muy castigados físicamente al no haber podido llevar a cabo una pretemporada y están sufriendo una multitud de bajas. El asturiano no podrá contar con Dembélé, Doué y Marinquinhos. Además, hay pesimismo en París respecto a la presencia de Kvaratkhelia, pero se espera que Vitinha y Joao Neves entren en la convocatoria.

ALINEACIONES PROBABLES DEL BARÇA - PSG

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

Paris Saint-Germain: Chevalier; Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Kang-In Lee, Gonçalo Ramos y Barcola.