El Barça se pronuncia sobre Limak y las obras del Spotify Camp Nou: "No había solo un informe"

Esta mañana la Cadena SER publicó que Limak ganó el concurso del Spotify Camp Nou a pesar de ser la peor clasificada, únicamente por presentar un calendario de obras que, hasta el momento, no se está cumpliendo. No obstante, la respuesta oficial por parte del club sobre esta información no se ha hecho de rogar.

Lo cierto es que la ansiedad y tensión en el entorno Barça sobre cuándo se podrá volver al Spotify Camp Nou no hace más que incrementar. En este sentido, es importante recordar que la empresa turca Limak prometió en primera instancia un año de exilio en Montjuic y que el estadio estuviera completamente terminado para 2026.

La respuesta del club

Joan Sentelles, director del Espai Barça, se ha pronunciado en el programa Què t'hi jugues! para explicar como se otorgó a Limak la responsabilidad de construir el nuevo Spotify Camp Nou: “El proceso de licitación estuvo muy monitorizado por empresas de compliance como JLL y DMA. Todas las reuniones están grabadas y estaban al corriente abogados y Goldman Sachs, que tenían que aprobar la decisión”, aclara sobre como funcionó exactamente el proceso.

Aspecto del estado del Spotify Camp Nou / EFE

Sobre las informaciones que aseguran que Limak era la peor clasificada según un informe con el que contaba el club, sin desmentirlo, Sentelles matiza que "no había solo un informe, había muchos. Otros que sí lo avalaban. La dirección de obra, por ejemplo. Limak llegaba con una ingeniería de las más potentes del mundo que estaba muy bien complementada. Mejor que las competidoras". Añade además que "la documentación era muy fiable en todos los aspectos técnicos. La empresa cumplía con todos los requisitos y se está cumpliendo el contrato y estamos contentos con Limak, una empresa muy escrupulosa que hace las cosas muy bien".

Sobre este tipo de informes, el director del Espai Barça explica que "no eran vinculantes", así como que las decisiones se tomaban "de manera jerárquica", exponiendo el ejemplo de que algunos de estos informes descalificaban a Limak por "no hablar castellano", lo cual no considera "válido".

Las penalizaciones y fecha de regreso al Spotify Camp Nou

Sobre los retrasos que está habiendo para poder volver al estadio y las comentadas penalizaciones (por parte de la directiva se llegó a hablar de 1 M€ de compensación por día de retraso), también se ha pronunciado Joan Sentelles: “el Barça reclamará compensaciones si hay causas aplicables a Limak. Es una cuestión de abogados y se tiene que sustanciar ante un juez”, comenta antes de defender a Limak: "ha resuelto más incidencias que las que estaban previstas, de 800 a 3.000. Limak ofrecía una capacidad de adaptarse a los cambios que podía haber y sigue siendo el proyecto más barato de los que se presentaron", concluye.

Preguntado por cuando se producirá el tan ansiado regreso al 'templo culé' apunta en la misma línea que el comunicado de la semana pasada del club, pero se moja en posibles fechas de regreso: “esta semana tendremos la 1A con 25.000 espectadores que no sale a cuenta económicamente y a mediados de noviembre podríamos tener la 1B para regresar coincidiendo con el partido del Athletic Club" mientras que añade que la vuelta "ya será para quedarse para entregar el proyecto completo a finales de 2027”.