Barça, prohibido dudar contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano: 90 minutos... o más para lograr una remontada histórica en la Champions League

Hansi Flick aterrizó en el Barça con una misión que esta noche no debe caer en saco roto. La Champions League es la gran ilusión del barcelonismo, la cuenta pendiente desde hace más de una década. El 0-2 de la ida en el Spotify Camp Nou dejó la clasificación para las semifinales cuesta arriba, y más frente a un Atlético de Madrid que no concederá nada y hará un infierno del Metropolitano. Pero este Barça se ha ganado a pulso el crédito de la confianza y del trabajo bien hecho. Los gritos de “sí se puede” que resonaron desde los corazones y las gargantas de los aficionados blaugranas tras el derbi son la gasolina para mantener viva la llama europea. Y que nadie pueda decir que fue solo un sueño.

Champions

Llega el Barça a esta gran cita cada vez más convencido, no solo entre sus seguidores, sino también entre las cuatro paredes del vestuario. Hay muchos argumentos para confiar, pero seguramente el más importante tenga nombre y apellidos, los de Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Le faltan todavía tres meses para cumplir 19 años, pero el de Rocafonda ya lleva tiempo que es capaz de echarse al equipo a sus espaldas y ejercer un liderazgo insólito a su edad. De su descaro, de sus regates, de su capacidad para ir minando la moral de los rivales dependerán en gran medida las posibilidades de clasificación del Barça. Está preparado para el grandísimo reto y la prueba fue salir ayer a hablar ante los medios. La remontada se empezó a cocinar en la sala de prensa del Metropolitano cuando el referente azulgrana prometió “darlo todo por este escudo".

Lamine Yamal: "Lo dejaremos todo por este escudo" / FC Barcelona

El puzle del once del Barça que debe encajar Flick

También fue enormemente tranquilizador escuchar a un Hansi Flick que ve factible remontar dos goles de desventaja, aunque el Atlético de Madrid nunca haya perdido en su feudo en unas eliminatorias con el ‘Cholo’ Simeone. Al fin y al cabo, si hay que tirar de estadística, en el Barça prefieren agarrarse al precedente liguero de la temporada pasada, cuando los rojiblancos vencían por 2-0 en el minuto 70 y el partido acabó con un espectacular 2-4 gracias al doblete de Ferran y los goles de Lamine y Lewandowski.

Esta noche, por delante no hay veinte, sino 90 minutos, incluso 120’ en caso de ir a la prórroga, y ya en la Copa del Rey, y ante el mismo rival, se estuvo a un solo gol de lograr una proeza aún mayor. Visto así, no parece tan difícil...

Lewandowski celebra un gol ante el Newcastle United / Valentí Enrich

Precisamente, dos de los goleadores de esa remontada se disputan el puesto de ‘9’ que puede llevarles a la gloria. Lewy parte con ventaja sobre el ‘Tiburón’ Ferran por su mayor experiencia y ese plus que aporta en las citas europeas, no en vano el ‘killer’ polaco está a solo dos goles de alcanzar los 25 de Luis Suárez y convertirse en el segundo mayor artillero de la historia azulgrana en la máxima competición continental. Las 120 dianas de ‘un tal’ Leo Messi están, hoy por hoy, fuera de concurso...

No es un once fácil de confeccionar y seguro que Flick lo consultará con la almohada para dar en el clavo. Eric Garcia apunta al eje defensivo por la sanción a Cubarsí, De Jong podría arrancar en el pivote, pues Bernal no estaría para reaparecer de inicio, y la incógnita radica en saber si la garra de Gavi que tanto valora su entrenador le da cabida como titular. Quizás por la izquierda, pero ahí está también el desequilibrio de Rashford. El inglés va a más y le van estos partidos.

Europa espera una noche mágica

La temporada pasada, el techo del Barça en la Champions League se quedó en las semifinales. A los de Hansi Flick les fue de un gol no viajar a Múnich. Ahora es otra histórica ciudad del Viejo Continente, Budapest, la que concentra los deseos de los barcelonistas. La misión es complicada, pero el solo hecho de llegar esta noche al Metropolitano repletos de esperanza y que cada vez sean más los culés que creen en la remontada ya es una victoria que se ha ganado el equipo con hechos. Con actuaciones estelares. Con partidos que se levantaron estando perdidos. Con un fútbol ofensivo y vistoso que enamora, lejos de ‘amarrateguis’ o de aquellos grises que ni ganando convencen.

Ha llegado el momento de dar un golpe en Europa, de reivindicar el estilo de juego que propone Hansi Flick y que ha encajado como anillo al dedo en la filosofía azulgrana. LaLiga ya está en el bolsillo y es la que premia la regularidad, la constancia de una temporada. La Champions es menos objetiva, penaliza duro los errores. Pero también premia las grandes gestas. Y al Barça le espera la épica.