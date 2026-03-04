El Barça proclamará las candidaturas este jueves

Siguiendo el calendario electoral en la carrera hacia la presidencia del FC Barcelona, este jueves a las 11:00 horas el club blaugrana proclamará las candidaturas oficiales para las elecciones del próximo domingo 15 de mayo.

El lunes, de los seis precandidatos que entregaron las firmas recogidas durante la precampaña superaron el corte de 2.337 tres de ellos: Joan Laporta (8.169), Víctor Font (5.144) y Marc Ciria (2.844). Por contra, Xavi Vilajoana (1.593), Daniel Juan (84) y William Maddock (9) se quedaron por el camino.

Ahora bien, esto nos les convierte en candidatos oficiales a la presidencia del FC Barcelona, puesto que el club ha llevado a cabo un proceso de validación durante estos días que rebajará la cifra entregada por los tres precandidatos. Especialmente particular será el caso de Ciria, quien entregó un paquete de más de un centenar de firmas sin la fotocopia del DNI.

Por lo tanto, este jueves saldremos de dudas si la campaña electoral, que se llevará a cabo entre el 6 y el 13 de marzo, será cosa de dos o de tres candidatos. Posteriormente, el día 14 se llevará a cabo la tradicional jornada de reflexión, mientras que el día de las elecciones será el domingo 15 de marzo, coincidiendo con el partido liguero entre FC Barcelona y Sevilla en el Spotify Camp Nou (16:15 horas).