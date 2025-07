El Barça tiene un problema de ‘plata’

La parte positiva del trabajazo que se hace en La Masia es que constantemente están saliendo buenos futbolistas. Algunos muy buenos y otros irrepetibles. Pero la exigencia en el primer equipo es máxima, el listón está por las nubes y hay que hacer una labor de cribaje que en muchas ocasiones es dolorosa. Y no siempre efectiva, ojo. No son uno ni dos los casos de jugadores a los que el Barça no ha considerado aptos y ha vendido o incluso dejado libres y luego han triunfado.

En cualquier caso, este verano no es una excepción. Grandes talentos como Quim Junyent, Dro, Juan Hernández, Jan Virgili, Brian Fariñas, Eman Kospo. Ya sabíamos que los primos Toni y Guille Fernández son muy buenos, pero el verlos siendo protagonistas en Primera RFEF con apenas 16 años nos lo ha confirmado.

LA CUARTA CATEGORÍA SE QUEDA PEQUEÑA

Pero el descenso del filial azulgrana a Segunda RFEF pone en jaque el proceso natural de algunos perfiles. Y va a obligar a ceder o incluso a traspasar a futbolistas que, por nivel, no pueden estar en la cuarta categoría del fútbol español y necesitan competir a una mayor escala para explotar y seguir su crecimiento.

Arnau Pradas firma por el Al-Wahda de Abu Dhabi / SPORT

VARIOS CLUBES DE PLATA APRIETAN

Y las perlas de La Masia no pasan desapercibidas. Ni para el mercado árabe (Unai, Arnau Pradas o Pau Prim pueden dar buena fe de ello) ni para los equipos de Segunda A. Como ya comentamos en SPORT, no solo el Andorra, sino buena parte de la División de Plata echa sus redes sobre futbolistas de La Masia. Andorra, Cultural, Almería, Zaragoza o Sporting han realizado movimientos ya. Incluso alguno contactando con el Barça directamente.

Landry es un portento físico / Dani Barbeito

No son pocos los canteranos que tienen propuestas para firmar, ya sea como cedidos (en su mayoría son ofertas de préstamo) o traspaso. En todos los casos los futbolistas quieren hacer la pretemporada con el primer equipo, aprovechar la oportunidad y demostrar a Flick que tienen cabida en la plantilla.

Eso sí, el Barça sabe que es complicado retener en Segunda RFEF a perfiles como los primos Fernández, Dani Rodríguez, Jofre, Landry Farré o Jan Virgili. Tienen muchísimo cartel. Incluso veremos qué pasa con Ibrahim Diarra, que debería ser pieza clave del Juvenil A de Belletti (confía mucho en él el brasileño). El Barça está pendiente de todos esos cromos para la confección de la plantilla del filial, que ahora mismo es un poco un galimatías.