El Barça priorizaría ceder a Vitor Roque a un club español

El culebrón Vitor Roque aún no tiene final, ya que el futuro del brasileño aún sigue en el aire. Xavi Hernández había decidido que debía ser baja, pero la llegada de Hansi Flick podría darle una nueva oportunidad en la pretemporada aunque hay muchas dudas de su rendimiento a futuro en el Barça. El club blaugrana, en el caso que le abra la puerta, priorizaría su cesión a un equipo de la Liga, para que siga residiendo en España y acorte plazos así para una nacionalización futura que le revalorizaría más.

Por ahora, Vitor Roque se mantiene firme en su intención de continuar en el Barça. Escogió al club blaugrana porque era su sueño y no está dispuesto a tirar por la borda sus opciones de triunfar en el Camp Nou a las primeras de cambio, pero sabe que la decisión final estará en manos de Flick. Si no va a tener demasiados minutos aquí, tanto él como su entorno podrían estar más abiertos a marcharse aunque su plan era forzar un traspaso definitivo, algo que en el Barça no se contempla a no ser que llegue una oferta multimillonaria.

Tanto el entorno del jugador como el Barça han recibido ya llamadas de clubs para posicionarse por la cesión del brasileño. Juventus, Nápoles y Oporto son los que más han insistido con la idea de solicitar un préstamo abonando su ficha y con una opción de compra encima de la mesa. El Barça lo valorará todo pero prioriza que el brasileño tenga muchos minutos y si es posible que lo haga en la Liga española.

Vitor Roque ha tenido muchas dificultades en sus primeros meses porque sus características no se amoldan al juego blaugrana. El brasileño es un delantero de área, buen rematador pero con dificultades en el regate, el uno contra uno y el juego de control. La mayoría de rivales se encierran ante el Barça y sin espacios la efectividad y participación del brasileño baja muchísimo. Y es difícil que esto cambie en el futuro porque la forma de jugar de los blaugrana siempre es de posesión.

Al Atlético sí le interesa un futbolista de estas características porque juegan mucho más a la contra y Vitor Roque les podría venir muy bien. Los colchoneros han puesto su nombre encima de la mesa en la operación Joao Félix pero habrá que ver cómo evoluciona todo porque al final será el propio Vitor Roque y su agente los que decidan destino en el caso de que deban abandonar el Barça.