El Barça prioriza al 'fenómeno' Gilberto Mora

Gilberto Mora está confirmando en el Mundial Sub-20, que se está jugando en Chile, aquello que los scouts del Barcelona ya habían alertado al club. El extremo ambidiestro mexicano es un futbolista diferente, un talento generacional que apunta a jugador ‘top’ mundial.

El delantero del Tijuana está firmando un torneo mayúsculo. Marca las diferencias con el Tri y lo logra con tan solo 16 años (cumple 17 el próximo martes, día 14). Es un niño prodigio, como nunca antes hubo en el fútbol mexicano. Lo tiene todo para convertirse en un ídolo nacional con proyección planetaria.

Desborda por banda y por dentro, asiste y golea cuando pisa el área. Está demostrando ante los ojos de todos los cazatalentos del fútbol mundial toda su versatilidad táctica y su buena lectura de juego. Su precocidad impresiona.

Lo que más llama la atención es su calidad técnica, que le permite encarar con garantías las acciones de uno contra uno. Remata y dribla indistintamente con las dos piernas. A ello hay que unirle su capacidad goleadora incluso en espacios reducidos, en los que presenta las prestaciones de un ‘9’. Lo hace basándose con su creatividad, porque su físico no es exhuberante (mide 1,68m). Es un futbolista generoso, de concepción colectiva del juego y con una gran polivalencia táctica.

Su posición natural es la de extremo izquierdo, dando amplitud, pero puede caer indistintamente por los dos lados. Su fútbol asociativo —lo que no es nada habitual en un futbolista rompedor con su calidad— es otro de sus grandes valores.

Sus registros en este Mundial Sub-20 corroboran sus grandes actuaciones. En cuatro partidos, en los que México ya ha logrado el billete para los cuartos de final, contabiliza cinco participaciones en gol: tres tantos y dos asistencias. Uno de sus mejores partidos fue, precisamente, contra la Rojita en la primera fase, cuando evitó el triunfo español con un doblete (2-2).

En aquel encuentro, en el Estadio Nacional de Santiago, marcó dos goles típicos de delantero centro. El primero, encontrando el espacio dentro del área habilitado por Alexei Domínguez, en el que controló y finalizó con temple ante el guardameta merengue Fran González. Y el segundo, en el minuto 87, rematando de primera un centro de Elías Montiel desde dentro del área, en una acción con toda la defensa de la Rojita parapetada atrás.

Empieza el baile con semanas decisivas

Ha sido el propio Gilberto Mora quien ha precipitado el debate sobre su futuro, que pasa por dejar el Tijuana cuando cumpla la mayoría de edad, lo que ocurrirá en un año. Su técnico, el exfutbolista uruguayo Loco Abreu, ya ha expresado que el camino natural de un futbolista de su calidad es dar el salto a una gran plaza del fútbol mundial en el segundo semestre de 2026.

El Barça manejaba muy buenos informes de un talento perfectamente mapeado, que ya ha debutado con la selección mexicana absoluta, con la que ganó la Copa Oro 2025. En su país, hay el convencimiento de que Javier Aguirre lo incluirá en la lista de los 26 convocados para disputar el próximo año el Mundial norteamericano, en el que México es una de las tres sedes.

El Barça ya está tomando posiciones entre bastidores. La agente del jugador es la brasileña Rafaela Pimienta, que era la mano derecha del desaparecido Mino Raiola y que tiene buen tránsito en los principales despachos del club blaugrana. Este no es un factor menor.

Los grandes europeos también están muy atentos a lo que ocurra con este aprendiz de crack. Entre ellos, están el Arsenal y el City, dos habituales en la captación de talento precoz, y, claro, el Real Madrid, que jamás toma la iniciativa porque prefiere ser reactivo o, lo que es lo mismo, con las cartas sobre la mesa aumenta la mejor oferta que haya, aunque suponga pagar un precio de mercado muy superior... es el método Florentino.

Gilberto Mora encaja en el perfil Barça, de eso no hay ninguna duda. Además, ocupa una posición que la dirección deportiva tendrá que reforzar el próximo verano y que, en este curso, se ha solucionado con la cesión de Marcus Rashford, que lleva un gran inicio de temporada con tres goles y cinco asistencias en sus diez primeros partidos oficiales.