"El Barça ya no es una prioridad para Lewandowski"

El futuro de Lewandowski sigue en el aire. El polaco acaba contrato el próximo 30 de junio tras cumplir los cuatro años que firmó tras dejar el Bayern de Múnich para iniciar una nueva aventura en el Barça. A sus 37 años (cumplirá 38 en agosto), es consciente de que está en el tramo final de su carrera deportiva y también que debe pensar muy bien el siguiente paso porque, de hecho, podría ser el último. Ofertas no le faltan porque, pese a que esta temporada ha perdido protagonismo como blaugrana, su olfato de gol sigue intacto y físicamente mantiene un buen nivel.

Joan Laporta, presidente del Barça, aseguró hace pocos días que le encantaría que siguiera un año más y que el club le ofrecería esa opción. De momento, la oferta no ha llegado, aunque sí se ha deslizado que las cantidades económicas que ha ido cobrando durante su etapa en Barcelona serían rebajadas de forma muy sensible. Por otro lado, el jugador ha despertado el interés de clubs como el Milan o la Juventus, con quien incluso habría mantenido contactos. Desde Arabia Saudita y la MLS también ha habido movimientos para hacerse con el delantero.

Una de las personas que mejor le conocen, Sebastian Staszewski, autor del libro "Lewandowski. El Verdadero", ha dado algunas pistas en una entrevista concecida al medio polaco 'SportoweFakty'. Entre otras cosas, asegura que Robert, que siempre ha manifestado su deseo de alargar su etapa en el Barça, habría cambiado de opinión dadas las circunstancias y, sobre todo, las condiciones a las que el club estaría dispuesto a llegar. En ese sentido, "durante los últimos 15 años, ‘Lewy’ ha sido la pieza central de cada club en el que ha jugado. Ostentaba el estatus de estrella, de rey. Y hoy, en el Barcelona, le resulta cada vez más difícil alcanzar ese estatus. Robert es consciente, por lo tanto, de que el Barça ya no lo trata como a su máxima estrella. Y eso es nuevo para él. Y le incomoda, porque Lewandowski no se adapta bien a ser suplente”.

Lewandowski, en el entrenamiento previo al partido ante el Espanyol / Dani Barbeito

El biógrafo añade que “cada vez hay más indicios de que estas son las últimas semanas de Lewandowski en el Barcelona”. Además, abre la puerta a un cambio de destino fuera de Europa, con la MLS y Arabia Saudí como opciones especialmente atractivas para el delantero: “Estos lugares pueden brindarle lo que necesita. Sobre todo, amor, admiración y minutos de juego regulares”, aseguró, lo que le permitiría seguir siendo importante también para la selección de Polonia pensando en la próxima Eurocopa. En definitica, acaba Staszewski, "puede sonar sorprendente, pero parece que permanecer en el FC Barcelona ya no es una prioridad para Lewandowski".