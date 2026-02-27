FC BARCELONA
El Barça es, con 277 millones de euros, el club que vende más camisetas de Europa
El club azulgrana supera en 41 millones de euros al Real Madrid, segundo en el ranquin de facturación de mercadotecnia elaborado por la UEFA
EFE
El Barcelona lidera, con 277 millones de de euros, el ranquin europeo de facturación por la venta de camisetas y mercadotecnia, según The European Club Finance and Investment Landscape, el informe anual de la UEFA sobre la situación financiera y de inversión de sus clubes afiliados.
En este apartado, el Barça supera al Real Madrid, que es segundo con 231 millones facturados, al Bayern Múnich (189 millones), Manchester United (172 millones), Arsenal (151 millones), Liverpool (148 millones), Tottenham (102 millones), Galatasaray (99 millones), Chelsea (95 millones), PSG (88 millones) y Manchester City (88 millones).
El Madrid, primero en ingresos totales
En cuanto a los ingresos totales, sólo el Real Madrid supera con 1.184 millones de euros al Barça (989 millones). Por debajo, y a más de 100 millones de distancia están Bayern Múnich (861 millones), Manchester City (855 millones), Liverpool (852 millones), PSG (837 millones), Arsenal (822 millones), Manchester United (793 millones), Tottenham (673 millones) y Chelsea (585).
El Barcelona es también el segundo que más factura en el área comercial con 499 millones, únicamente superado de nuevo por el Real Madrid (568 millones) y por delante de clubes como el City (426 millones), Bayern (402 millones), United (384 millones), Liverpool (382 millones), PSG (349 millones) o Arsenal (313 millones).
En todas estas clasificaciones, son mayoritarios los clubes de la Premier League. Y en clave azulgrana, la buena noticia es que el Barça aparece en el podio de estas estadísticas sin tener su nuevo estadio, el Spotify Camp Nou, acabado y a pleno rendimiento.
- Lesión Frenkie de Jong: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Marc Guiu pide el 'transfer request' para salir del Chelsea en verano
- Comunicado oficial del Barça: a la venta los abonos del Gol Nord del Spotify Camp Nou
- La licencia 1C del Spotify Camp Nou apunta al Barça-Sevilla
- El Barça pide a Hamza que vuelva: luz verde inminente
- Así queda el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- El denunciante de Laporta da la cara
- El niño prodigio de La Masia debuta con el B y muestra su inmenso potencial