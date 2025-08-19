El Barça, primer líder de la Liga

Terminó este martes la Jornada 1 de la Liga EA Sports. Un torneo en el que defiende título el FC Barcelona y que empieza como acabó. Con el Barça en lo más alto de la tabla después de vencer por 0-3 en su visita a Son Moix. Una primera fecha atípica por ese partido tardío del cuadro blanco después de disputar las semifinales del Mundial de Clubes y tener menos vacaciones que el resto.

10 partidos con regresos sonados a la máxima categoría, como el del Oviedo, con decepciones importantes tras un mercado con mucho gasto, como en el caso del Atlético. Con el estreno de Xabi Alonso en Liga y en el Bernabéu como técnico 11 años después de jugar su último partido de blanco.

SEGUNDO, EL RAYO

Disputados esos 10 primeros encuentros, como decíamos, el equipo de Flick es el que, por diferencia de goles, se coloca en cabeza del campeonato doméstico. Segundo, un equipo poco habitual en estas lindes como el Rayo Vallecano, que se impuso en Girona por 1-3. También vencieron por dos goles (y completan el TOP-4 de posiciones Champions) Getafe (en Vigo) y Villarreal (en caso ante el Oviedo).

Hansi Flick, en el banquillo de Son Moix / CATI CLADERA

En posiciones de Europa League encontramos a Athletic Club y Alavés, que vencieron por 3-2 y 2-1 respectivamente a Sevilla y Levante. Y los otros dos encuentros que sumaron de a tres fueron el Espanyol, séptimo, y el Real Madrid, que empieza octavo tras un pírrico triunfo en casa frente a Osasuna.

Esto no ha hecho más que empezar y es absolutamente circunstancial, pero el Barça de Flick ya comanda con tres puntos de tres posibles. La próxima jornada el equipo barcelonista visita a un recién ascendido, un Levante que estrenó la categoría cayendo en Vitoria contra el Alavés. Por su lado, el Madrid se desplazará al Carlos Tartiere para verse las caras con el Real Oviedo.