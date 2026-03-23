El Barça, primer equipo confirmado para la Champions 2026/27

El FC Barcelona volvió a sumar los tres puntos en LaLiga después de vencer el domingo al Rayo Vallecano por 1-0, gracias a un solitario tanto de Ronald Araujo a la salida de un córner. Un triunfo que le mantiene en lo más alto de la clasificación antes del último parón de selecciones con 73 puntos, cuatro más que el Real Madrid, que suma 69 unidades en su casillero tras llevarse la victoria frente al Atlético de Madrid en el derbi por 3-2.

El Villarreal también sumó un nuevo triunfo por 3-1 contra la Real Sociedad, pero el Betis perdió por 2-1 ante el Athletic Club y ya encadena cinco partidos consecutivos sin ganar. Un resultado que, combinado con el triunfo del Barça supone que los catalanes ya han asegurado que finalizarán la temporada entre las cuatro posiciones. La diferencia de puntos entre los culers y los verdiblancos (29 puntos) es mayor que la cantidad de ellos que faltan por disputarse (27).

De esta manera, el FC Barcelona ya ha confirmado su presencia en la Champions League 2026/27 y es el primer equipo que obtiene un billete para la próxima edición. Independientemente de cómo transcurran las últimas nueve jornadas del campeonato doméstico, el Barça participará en la máxima competición europea de clubes por 37ª vez en su historia, la 23ª de manera consecutiva (desde la campaña 2004/05 no se ha perdido una sola edición).

Recordemos que los de Hansi Flick obtuvieron el acceso a los cuartos de final de este curso después de imponerse al Newcastle por 7-2 en el partido de vuelta de los octavos de final, tras el 1-1 de la ida en St. James' Park. Por lo tanto, la siguiente eliminatoria la disputarán contra el Atlético de Madrid y en el caso de superar a los colchoneros, el rival en las semifinales sería el ganador del Arsenal - Sporting de Portugal.