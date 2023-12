El Barça no tiene previsto fichar a ningún portero

Preocupa Ter Stegen porque desean solucionar ya sus problemas de espalda Una operación le dejaría un tiempo mínimo de baja. Confianza total en Iñaki Peña

El Barça anda algo apurado en la portería por los problemas físicos de Ter Stegen. Los dolores en la espalda no cesan y los médicos del club creen que la mejor opción es realizar una pequeña intervención para solventar cuanto antes la dolencia. Su tiempo de baja pasaría del mes, pero hoy por hoy el club ni se plantea fichar un tercer portero para asegurarse la finalización de la temporada. Por ahora, el alemán seguirá con su tratamiento conservador aunque a finales de semana volverán a hablar.

En el Barça creían que la situación de Ter Stegen iba a quedar lista la pasada semana. No es la primera vez que el jugador tiene molestias en esa zona, pero ésta vez no han remitido y son muy molestas para jugar. El Barça le ha metido prisas al portero para tomar una decisión y, por ahora, se ha decidido seguir con el tratamiento pero no se va a esperar mucho más porque la competición avanza y el club debe tener certezas. Iñaki Peña se quedaría como único portero del primer equipo y las cosas se complicarían en caso de lesión o sanción.

El área deportiva del Barça cree que Ter Stegen debería estar listo en la Supercopa de España con total seguridad, sea o no a través de una operación, por lo que no se debe temer por la fase decisiva de la competición. La idea es competir con Iñaki Peña, que tiene totalmente la confianza del cuerpo técnico por sus grandes actuaciones, a la espera de recuperar al cancerbero alemán. Si las cosas se torciesen se volvería a estudiar el tema.

El Barça entiende que la portería es un tema muy delicado y en caso de lesión grave de uno de los dos porteros del primer equipo sí se acudiría al mercado. Hay muchas opciones disponibles en cuanto a cesión, pero no va a ser el caso. Por ahora, todo está encaminado en recuperar cuanto antes a Ter Stegen y rezar porque Iñaki siga en plenas condiciones físicas. La realidad es que el segundo portero ha mostrado un rendimiento espectacular e, incluso, fue felicitado por le vestuario tras su actuación ante el Atlético.