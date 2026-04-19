El Barça prevé un notable aumento de la masa salarial la próxima temporada

Se prevé un verano movido en el Barça, con muchos movimientos y, a diferencia de cursos anteriores, se prevé que haya salidas importantes en el horizonte. La idea es clara en los despachos y pasa por aplicar la norma de dejar salir antes de entrar. Aunque hacer fichajes ya es posible a día de hoy, solo así será posible abordar los dos grandes refuerzos marcados en rojo: un delantero centro y un defensa central.

En el caso del central, el club ya avanza en el acuerdo de condiciones personales con el futbolista. Falta, como es habitual, la parte más compleja: el entendimiento con el Inter de Milán. En paralelo, el Barça sigue atento a la situación del mercado ofensivo. Todo apunta a que, si la operación se pone a tiro y el Atlético de Madrid lo permite —hasta ahora lo considera intransferible—, el objetivo será Julián Álvarez.

Aumento en la masa salarial

Sin embargo, en el club asumen un obstáculo relevante: la masa salarial. Cuadrar las cuentas vuelve a ser clave. Según ha podido saber SPORT, la previsión es que el gasto en salarios aumente de forma notable, incluyendo la renovación de Lamine Yamal, la adecuación de Fermín López y la llegada de contratos importantes si se concretan fichajes.

Desde la cúpula se transmite internamente que se está trabajando con intensidad para afrontar una gran operación, situada en torno a los 80-90 millones de euros. Esto implica que, pese al ruido generado en las últimas semanas con la aparición constante de nuevos nombres, el Barça tiene la firme intención y se considera en condiciones de incorporar a un jugador de talla mundial por esa cifra.

Eso sí, en caso de finalmente no poder proceder, ya se ha puesto manos a la obra para buscar opciones 'low cost', entre los cuales se encuentran, tal y como ha avanzado Sport, Vedat Muriqi o Sorloth. Este escenario encaja con el objetivo de regresar a la regla 1:1, después de varios veranos persiguiéndola. No obstante, estar en 1:1 no significa barra libre, sino que implica que por cada millón ingresado, se puede gastar ese mismo millón.

Por ello, el club deberá desprenderse de algún jugador importante o con buen mercado. Han trascendido nombres, pero la dirección deportiva insiste en que aún falta un análisis interno para decidir quiénes son transferibles. Aun así, como se suele decir, cuando el río suena, agua lleva, y a 18 de abril, la intención del Barça pasa por reducir gastos para poder fichar y, al mismo tiempo, aceptar que el gasto en salarios aumentará la próxima temporada

Sin ingresos extra en Champions

El club azulgrana tenía presupuestado alcanzar los cuartos de final de la Champions League y, al caer en esa ronda, no ha generado ingresos extra respecto a lo previsto. El club dejó de percibir los premios adicionales que otorga la UEFA a partir de ahí: 15 millones por clasificarse a semifinales, 18,5 millones por disputar la final y 6,5 millones por ganarla.

En total, el Barça ha ingresado 100,34 millones de euros en la competición, pero esta cifra no supone un beneficio adicional, ya que esos ingresos ya estaban contemplados en el presupuesto inicial.