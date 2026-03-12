El Barça presume de Xavi Espart: "Que Flick haya confiado en mí ha sido todo"

Desde benjamín vistiendo de azulgrana. En 2015 aterrizó en La Masia procedente del Vilassar y en 2026 ha debutado con la primera plantilla. Un viaje maravilloso, con momentos altos y momentos bajos. Xavi Espart vivió en Newcastle un momento único. Hizo emocionarse a su familia ingresando en un escenario mítico como Saint James' Park y, además, ofreciendo minutos de calidad y en un contexto complicadísimo.

El maresmense se ha mantenido este jueves en dinámica con el primer equipo del Barça. Y seguirá un buen puñado de días más con las bajas de Koundé y Balde. Sevilla es el próximo objetivo y ojo porque tiene números de ser titular. Con la vuelta de Champions en el horizonte, Flick valora dar muchos descansos para tener al equipo fresco (falta hace teniendo en cuenta lo que se vio el otro día).

Túnel de collejas

Xavi vivió el tradicional túnel de collejas por su estreno oficial por parte de sus compañeros en la sesión de este jueves. Y luego posó para los canales del club con la camiseta con el '42' del día ante el Newcastle y, ya en frío, analizó todas las emociones vividas.

Hansi Flick junto a Xavi Espart en el entrenamiento / Marc Graupera/FC BARCELONA

“Cuando vi que entraba al campo, no me lo creía. Disfruté mucho y tenía las emociones disparadas”. También ha explicado que siempre había soñado con ese momento y que estar en el primer equipo, compartiendo vestuario con compañeros con los que ha crecido en La Masia, le ha ayudado a integrarse mejor: “Estar con estos compañeros me ha hecho más fácil adaptarme y rendir”.

También ha destacado la confianza del míster: “Para un joven como yo, que el míster haya confiado en mí, ha sido todo. Estoy muy agradecido con él. Su manera de confiar en mí me ha permitido estar tranquilo, sin presión, y jugar como sé”. A pesar de la ilusión del debut, Xavi ha dejado claro que el camino no ha terminado: “Tengo que seguir trabajando, entrenando y estar preparado para aprovechar cualquier nueva oportunidad que llegue”.

Desde 2015

Nacido el 21 de mayo de 2007, Xavi Espart llegó al Club en el verano de 2015 procedente de la UE Vilassar de Mar, comenzando como benjamín de primer año. Desde entonces progresó por todas las categorías de La Masia, consolidándose la temporada pasada en el Barça Atlètic y siendo pieza clave en el Juvenil A que consiguió el triplete. Este curso era el cuarto capitán del filial, y su rol como lateral derecho mostraba su versatilidad y liderazgo.

Noticias relacionadas

Con el debut en Newcastle, Xavi Espart ha entrado en la historia de La Masia como un ejemplo de paciencia, trabajo y adaptabilidad, y ya espera con ganas más oportunidades con el primer equipo.