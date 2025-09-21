Imágenes inéditas: el Barça presume del Spotify Camp Nou a la espera del regreso definitivo

El Spotify Camp Nou está quedando como el estadio de cinco estrellas para el cual se hizo el nuevo diseño y pertinente remodelación. El FC Barcelona ha mostrado unas imágenes a las que ha tenido acceso SPORT en las que se ven los avances de las entrañas del recinto y cómo está casi todo a punto para abrir en la primera fase.

Los accesos y las bocas de entrada están ultimadas, así como el parking. Las cámaras de seguridad también tienen ya su posición, igual que otras exigencias básicas como son los extintores y las tuberías.

Los sistemas eléctricos se pueden ver preparados, así como los sistemas de distribución del agua. Del mismo modo, los baños están terminados con sus grifos en funcionamiento.

En cuanto al terreno de juego, luce un verde espectacular y las sillas ya están colocadas con los logos de Spotify en cada uno de los goles, mientras que el resto dan un colorido azulgrana.

Los banquillos están instalados y los vestuarios preparados para poder recibir a los jugadores. Quedan, por tanto, muy pocos detalles para que el Spotify Camp Nou pueda abrir sus puertas ya que los trabajos están culminando con éxito, pese a las expectativas levantadas de un regreso más tempranero.

Los medios de comunicación tienen su espacio, así como las salas adjuntas para los Vips o las destinadas para realizar reuniones o eventos con el marco incomparable del estadio en las amplias ventanas.

Los aficionados culers se sentirán muy orgullosos con su nuevo hogar en el que disfrutarán de todo tipo de comodidades. El Spotify Camp Nou está quedando como un estadio moderno y adecuado a los nuevos tiempos. Los objetivos que la directiva de Joan Laporta se había propuesto para estar en la élite mundial.