El Barça presume de su recién fichaje del Espanyol en el entrenamiento

Tras el partido contra el Rayo Vallecano, hasta 14 jugadores del Barça se han ido con sus respectivas selecciones para disputar dos encuentros correspondientes a los clasificatorios para el próximo mundial. No obstante, la actividad en la Ciutat Esportiva no se detiene y los futbolistas que no han sido convocados se han entrenado este martes sin Hansi Flick.

Al haber tan pocos jugadores disponibles de la primera plantilla, puesto que solo Balde, Eric, Casadó, Szczesny, Joan Garcia y Gerard Martín estaban disponibles, también han contado con los ya habituales del Barça Atlètic: Jofre, Dro, Toni y Guille Fernández.

No obstante, la novedad de la sesión de entrenamiento han sido los seis jugadores del Juvenil A: Oriol Pallàs, Orian Goren, Nilo Teixidor, Pol Bernabeu, Hafiz Gariba y Pedro Villar. Precisamente, el primero es la última incorporación del equipo dirigido por Pol Planas.

Pallàs puso fin a su etapa en el Espanyol tras once temporadas como blanquiazul, donde fue capitán y una piezas clave del centro del campo de la cantera perica y que, asimismo, destaca por su buena lectura del juego y mando para ordenar a sus compañeros.

Hansi Flick, en Las Rozas

Por su parte, el técnico germano se encuentra en Madrid en un encuentro del Comité Técnico de Ábitros de la Federación Española, una reunión que se celebra una vez al año y que se abordan distintas cuestiones que afectan a los entrenadores profesionales y no profesionales de fútbol.

Además, Flick también ha recibido el trofeo que le acredita como mejor entrenador de la pasada temporada después de ganar los tres premios nacionales: la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Este premio se le concedió el pasado mes de junio en la "I Gala Banquillo de Oro" de la RFEF, pero no pudo estar presente para recibirlo.