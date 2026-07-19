El Barça presume de La Masia horas antes de la final del Mundial

Esta noche se disputa la gran final del Mundial entre España y Argentina, un duelo histórico que enfrenta a dos generaciones separadas por veinte años y unidas por un mismo origen: La Masia. La imagen de Leo Messi frente a Lamine Yamal en una final mundialista se convertirá en el mejor escaparate posible para la cantera del FC Barcelona, que ha aprovechado las horas previas para presumir en redes de su influencia en el partido decisivo.

El club ha compartido una fotografía titulada "La Masia, donde empiezan los sueños", en la que aparecen los nueve futbolistas vinculados a su formación que estarán presentes en la final. Una publicación que ha generado miles de reacciones y que refuerza el mensaje del Barça: pase lo que pase, el sello azulgrana estará en el campeón.

Dos generaciones, un mismo origen

Messi llegó a La Masia en el año 2000 con solo 13 años y escaló todas las categorías hasta convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia.

Leo Messi en un Barça-Huesca en el Camp Nou / VALENTI ENRICH / Enviados

Lamine Yamal ingresó en 2014 siendo un niño y ha recorrido todo el fútbol formativo azulgrana antes de irrumpir como una de las mayores precocidades del fútbol mundial.

Xavi da instrucciones a Lamine Yamal en su etapa en el Barcelona / EFE

Ambos representan el contraste perfecto: Messi, el legado. Lamine, el futuro. Y ambos comparten la misma raíz futbolística.

La constelación azulgrana de la final

La presencia de jugadores formados en el Barça no se limita a Messi y Lamine. La lista es extensa y demuestra la capacidad de La Masia para producir talento de élite:

Pau Cubarsí , llegado en 2018 procedente del Girona , ha protagonizado una ascensión meteórica desde su incorporación a las categorías infantiles azulgranas hasta convertirse en uno de los defensas más prometedores del fútbol español.

, , ha protagonizado una ascensión meteórica desde su incorporación a las categorías infantiles azulgranas hasta convertirse en uno de los defensas más prometedores del fútbol español. Dani Olmo , incorporado en 2007 y formado hasta juvenil , desarrolló en La Masia la base técnica y competitiva que más tarde le permitiría consolidarse como un futbolista determinante en el panorama internacional.

, , desarrolló en La Masia la base técnica y competitiva que más tarde le permitiría consolidarse como un futbolista determinante en el panorama internacional. Marc Cucurella, fichado en 2012 y debutante con el primer equipo, completó su formación en la cantera azulgrana antes de iniciar un recorrido profesional que lo ha llevado por varias ligas europeas.

FC Barcelona b VS Cultural Leonesa. Foto: Javi Ferrándiz. - marc cucurella. cultura leonesa - barçab. segunda division 2016/2017 barçab - cultura leonesa. ascenso y promocion. deportiva accion 2016/2017. mini estadi / JAVI FERRANDIZ / Enviados

Eric García , incorporado en benjamín en 2008 antes de su etapa en Manchester , se formó durante años bajo la metodología del Barça antes de continuar su crecimiento en la Premier League y regresar posteriormente al club catalán.

, , se formó durante años bajo la metodología del Barça antes de continuar su crecimiento en la Premier League y regresar posteriormente al club catalán. Alejandro Grimaldo, una de las grandes joyas llegadas en 2008, destacó desde muy joven por su talento y madurez competitiva, convirtiéndose en uno de los laterales más valorados surgidos de la cantera.

Grimaldo, en un partido con el Barça B en el Mini Estadi / Marc Casanovas

Gavi , incorporado en 2015 y convertido en pieza clave del primer equipo , quemó etapas a una velocidad extraordinaria hasta consolidarse como uno de los centrocampistas más influyentes del fútbol europeo.

, , quemó etapas a una velocidad extraordinaria hasta consolidarse como uno de los centrocampistas más influyentes del fútbol europeo. Víctor Muñoz, formado entre 2014 y 2017, completó parte de su desarrollo en las categorías inferiores azulgranas antes de iniciar su trayectoria en el fútbol profesional.

Víctor Muñoz pasó por las canteras de Barça y Madrid / SPORT

En la imagen difundida por el club, en la parte inferior aparecen Lamine Yamal, Cubarsí, Grimaldo, Cucurella y Messi; en la superior, Eric García, Dani Olmo, Gavi y Víctor Muñoz. Un total de nueve jugadores que, según el Barça, "reafirman el protagonismo azulgrana en la gran final de la Copa del Mundo".

La publicación ha generado debate entre los aficionados, algunos de los cuales han pedido retirar a Cucurella de la imagen por su reciente fichaje por el Real Madrid, pese a su paso por La Masia.

La Masia, una fábrica inagotable

La final del Mundial confirma que La Masia no solo forma jugadores para el FC Barcelona, sino que continúa moldeando a algunos de los mejores futbolistas del planeta. Mientras otras canteras celebran la aparición de una estrella cada cierto tiempo, la azulgrana sigue produciendo generaciones enteras capaces de alcanzar la élite.

Con Joan Laporta presente en Nueva Jersey, el club vive esta final como un triunfo institucional: gane quien gane, el Barça ya ha ganado.