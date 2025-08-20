El Barça presume de Jofre, el primer debut 'made in La Masia': "Me gusta romper líneas"

Jofre Torrents llegó con nueve años a La Masia. Alevín de primer año, el futbolista de La Selva del Camp empezaba un camino de azulgrana largo. Seguramente, mucho más prolífico de lo que él y su familia hubieran llegado a imaginar. Cumpliendo su novena temporada en el Barça, el lateral vivió el gran sueño de su vida. Flick le dio entrada en Mallorca en el minuto 69 junto a Gavi y Rashford. Sus primeros minutos oficiales con el primer equipo.

Pese a ser consciente el defensa de que la oportunidad podía tardar y que estar ya en dinámica de primera plantilla era un regalo. Pero el complicado contexto con las inscripciones abría una puerta para poder entrar en la convocatoria para el estreno liguero en Mallorca.

EN VILO

El hecho de que ni Joan Garcia, ni Rashford, ni Szczesny, ni Bardghji ni Gerard Martín estuvieran todavía inscritos lo dejaba todo abierto. El club priorizó registrar al portero de Sallent y al atacante británico. El resto se quedaron en tierra y el mismo sábado supieron Jofre, Toni, Guille y Dro que iban a poner rumbo a la capital balear con la expedición de la primera plantilla.

VIAJE EL SÁBADO

Otro sueño desbloqueado para Jofre, entrar en una lista de convocados oficial. Toni y Guille ya conocían esa sensación, pero no el de la Selva del Camp ni Dro, otro de los destacados en esta preparación. El hecho de que todos tengan ficha del filial hizo que no hubiera problemas a nivel burocrático para formar parte del roster de Flick.

Jofre posa con su camiseta del debut en La Masia / FCB

El partido fue una locura. El 0-2 surrealista de Ferran con Raíllo por los suelos y Munuera desbordado, las dos expulsiones en la primera mitad. El ambiente caldeado en la grada. Todo ello llevó al Barça a relajarse demasiado en la segunda mitad con dos jugadores más. Y Flick decidió hacer tres cambios de una tacada a falta de algo más de 20 minutos. Dentro Gavi, Rashford...y Jofre.

RESALTA LA IMPORTANCIA DE LA MASIA

El Barça, como es habitual, ha querido homenajear al que es el octavo debutante en la era Flick. El primero 'made in La Masia' de la temporada 2025/26. "Después del partido pensé en todo lo que había pasado, obviamente, y estoy súper feliz", asegura Jofre a los canales del club. "Desde siempre nos cuidan, es un centro que intenta dar lo mejor de sí para que los jóvenes estemos en las mejores condiciones posibles y se está muy bien", añade sobre La Masia.

Así se define el de La Selva del Camp: "Un lateral ofensivo al que le gusta romper líneas en conducción. Defensivamente, bastante fiable y que siempre intenta dar su mejor versión y ayudar al equipo". “De pequeño me fijaba en Jordi Alba y cuando crecí en Alejandro Balde, que debutó cuando yo era cadete”, explica sobre sus referentes.