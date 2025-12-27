El Barça presume de la explosión de Gerard Martín

El FC Barcelona ha aprovechado el cierre de 2025 para poner en valor la figura de Gerard Martín, uno de los futbolistas que mejor simboliza la posibilidad de evolucionar desde la base hasta llegar a convertirse en una pieza clave en una plantilla de élite.

Lo que comenzó en verano de 2024 como una solución puntual de Hansi Flick para completar una plantilla falta de efectivos en defensa, ha terminado consolidándose como una apuesta firme del club y, sobre todo, del técnico alemán, que ha encontrado en el ‘18’ un recurso fiable y versátil en la línea defensiva.

En datos recogidos por la web oficial del club azulgrana, Gerard Martín ha cerrado el año futbolístico con 51 partidos disputados y 2.416 minutos, cifras que le sitúan entre los jugadores más utilizados de la plantilla. Solo Eric Garcia ha participado en más encuentros, un dato que refleja claramente el peso que ha ido ganando el lateral en las rotaciones del técnico, especialmente en un año marcado por lesiones y ajustes constantes en defensa.

Inicialmente, Flick recurrió a Gerard Martín como relevo de emergencia de Alejandro Balde en el lateral zudo, pero el paso de los meses le llevó a reconvertirse en central, una posición que ya había ocupado en etapas anteriores de su formación en Cornellà. Esa adaptación ha sido clave para su crecimiento. En los últimos tramos del año ha formado pareja habitual con Pau Cubarsí en el eje de la zaga, ganando continuidad y protagonismo.

Números de consolidación

Los números avalan su rendimiento. Según el club, Gerard Martín termina 2025 como uno de los jugadores más fiables en tareas defensivas: 70% de entradas ganadas, el segundo mejor registro del equipo, y 61,8% de duelos ganados, el tercero entre los jugadores de campo. A ello se suma una correcta salida de balón, buena lectura táctica y regularidad competitiva.

Su aportación no se ha limitado únicamente al plano defensivo. Gerard ha participado en cinco goles, con un tanto propio —ante la Real Sociedad el 2 de marzo— y cuatro asistencias. Dos de ellas llegaron en un escenario de máxima exigencia, en las semifinales de la Champions ante el Inter, un partido que marcó un punto de inflexión en su temporada y en su consideración dentro del equipo.

Su objetivo, como dejó claro en su última charla con este diario, sigue siendo mejorar para ayudar al equipo a conseguir todos los objetivos: "A nivel individual, jugar todos los partidos que pueda y consolidarme en el primer equipo. Y a nivel colectivo, ganar todos los títulos que disputamos".