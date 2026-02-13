El Barça presentará una queja formal por el arbitraje y el fallo del VAR contra el Atlético de Madrid

El FC Barcelona fue inferior al Atlético de Madrid y desde el primer momento hizo la autocrítica necesaria tras ser goleado en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El equipo de Hansi Flick se vio completamente superado, especialmente en la primera mitad, y debe analizar todos los errores que cometió en el Metropolitano para aprender de ellos y no repetirlos en un futuro. El entrenador alemán aseguró en rueda de prensa que el correctivo sufrido en tierras madrileñas puede ser un toque de atención a tiempo.

La mala actuación del equipo, reconocida públicamente por el teutón, por el director deportivo Deco y por futbolistas como Eric Garcia o Frenkie de Jong, es perfectamente compatible con el malestar existente en el club blaugrana con el arbitraje de Martínez Munuera y el fallo del sistema del fuera de juego semiautomático en el gol anulado a Pau Cubarsí en el inicio de la segunda mitad. El central recortó distancias en los primeros compases de la reanudación, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego tras una revisión que se alargó más de siete minutos.

Según explicó el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española, el sistema del fuera de juego semiautomático "generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de mucha densidad de jugadores" y "el equipo VAR [encabezado por Gonzalez Fuertes] procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta".

Según ha informado 'RAC1', el Barça está muy molesto con la resolución de la acción y presentará en las próximas horas una queja formal a la Federación Española de Fútbol. Será una de las primeras decisiones de relevancia Rafa Yuste como presidente tras la dimisión de Joan Laporta para presentarse a las elecciones del próximo 15 de marzo. La entidad culé trasladará a la institución presidida por Rafael Louzán su indignación por la resolución de una jugada que hubiera permitido a los de Flick recortar distancias y poner la primera piedra de la remontada.

En la zona noble del Spotify Camp Nou tampoco se entiende la expulsión por roja directa perdonada a Giuliano Simeone por una entrada muy dura sobre Alejandro Balde con prácticamente toda la segunda mitad por disputarse. Martínez Munuera le enseñó la amarilla y el VAR, incomprensiblemente, no le pidió que reconsiderara su decisión. El hijo del 'Cholo', por cierto, debería haber sido amonestado en una de las primeras acciones del encuentro por otro pisotón al lateral izquierdo.