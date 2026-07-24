El Barça presenta su rompedora segunda equipación

El FC Barcelona ha revelado de manera oficial los detalles del diseño de su segunda equipación para la temporada futbolística 2026/27. La propuesta estética de esta nueva vestimenta gira en torno a un concepto central: la ambición constante por superar las fronteras establecidas y desafiar los límites propios, una filosofía que busca reflejar la mentalidad del club tanto en los terrenos de juego como fuera de ellos.

Gavi, en una imagen con la nueva camiseta / FCB

A nivel cromático y de diseño, el uniforme de visitante rompe con las líneas tradicionales para adentrarse en una propuesta mucho más moderna y disruptiva. Destaca el uso de tonalidades vibrantes que contrastan de forma enérgica con la base principal de la prenda. Se han integrado detalles geométricos y líneas dinámicas que proyectan una clara sensación de movimiento, velocidad y evolución constante, elementos estrechamente vinculados a la búsqueda del alto rendimiento deportivo.

Por otra parte, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico han tenido un papel fundamental en el proceso de confección de estas prendas. Para su fabricación se han empleado materiales reciclados de última generación, los cuales reducen de forma drástica el impacto medioambiental.

Tecnología transpirable

Asimismo, el tejido incorpora tecnología transpirable avanzada de Nike que permite una evaporación óptima del sudor, proporcionando la máxima comodidad y ligereza a quienes practican deporte de élite en las distintas disciplinas de la entidad.

Ewa Pajor posa con la nueva camiseta / FCB

El escudo del club y los logotipos de los patrocinadores principales se presentan integrados en sintonía con la paleta de colores del uniforme, asegurando una estética limpia y equilibrada. Con esta propuesta, la institución blaugrana reafirma su compromiso con el vanguardismo visual y técnico, conectando los valores históricos del club con las demandas de las nuevas generaciones globales. La equipación estará disponible para el público a través de los canales de venta oficiales habituales.