El Barça presenta la revolucionaria camiseta para el Clásico

Olivia Rodrigo vestirá al Barça en el Clásico y protagonizará un evento global con Spotify, según anunció el FC Barcelona en una comunicado. La colaboración entre el FC Barcelona y Spotify volverá a tener un impacto mundial. En esta ocasión, será Olivia Rodrigo quien ocupe un lugar protagonista en la camiseta azulgrana con motivo del Clásico del próximo 10 de mayo, el partido con mayor repercusión mediática del planeta. La camiseta ya está a la venta.

La artista estadounidense, ganadora de varios premios Grammy y una de las grandes figuras del pop actual, se convertirá así en la cantante más joven en aparecer en el frontal de la camiseta del Barça dentro de esta alianza estratégica. Rodrigo, que supera los 50 millones de oyentes mensuales en Spotify y cuenta con nueve canciones en el selecto “Billions Club”, liderará una acción que será seguida por millones de personas en todo el mundo.

Debut con el femenino y previa especial al Clásico

Antes del gran duelo, el logotipo de Olivia Rodrigo debutará el 6 de mayo con el equipo femenino en el partido de la Liga F ante el Levante UD, reforzando también la visibilidad del fútbol femenino dentro de esta iniciativa global.

La camiseta de Olivia Rodrigo se estrenará con el Barça femenino / FC BARCELONA

Además, este movimiento coincide con la antesala del lanzamiento de su tercer álbum de estudio, previsto para el 12 de junio, lo que incrementa aún más el impacto mediático de la campaña.

Concierto exclusivo en Barcelona para sus fans

Siguiendo la línea de colaboraciones anteriores, Spotify llevará a la artista a Barcelona para ofrecer un concierto privado el 8 de mayo en un lugar emblemático de la ciudad. El evento estará reservado para sus fans más fieles —los conocidos como “Livies”— seleccionados en función de su actividad en la plataforma.

Esta acción refuerza una alianza que, cuatro años después de su inicio, se ha convertido en uno de los grandes atractivos del calendario azulgrana. Además, el Clásico volverá a disputarse en el Spotify Camp Nou, un escenario cargado de simbolismo.

Olivia Rodrigo toma el relevo de artistas como Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake, que ya han lucido en la camiseta blaugrana.

Ediciones limitadas y colección exclusiva

Como es habitual, el club pondrá a la venta camisetas de edición limitada. Destaca una tirada de 1.899 unidades en versión Match, así como una edición muy exclusiva de solo 22 piezas firmadas por los jugadores y jugadoras titulares de ambos partidos. También habrá 11 unidades adicionales firmadas por la propia Olivia Rodrigo. Esta pieza costará 2.999,999 euros.

La colección lifestyle incluirá prendas inspiradas en el universo visual de la artista: camisetas, sudaderas, accesorios y otros productos disponibles en las tiendas oficiales y en la plataforma online del club.

Declaraciones

Olivia Rodrigo expresó su entusiasmo: “Ver mi logotipo en la camiseta del Barça para el Clásico es increíble. Actuar en Barcelona para mis fans será muy especial”.

Por su parte, el director general del Barça, Manel del Río, destacó que esta iniciativa “refuerza el posicionamiento global del club y consolida la conexión entre deporte y cultura”.

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Desde Spotify, el vicepresidente Marc Hazan subrayó que “la pasión de los fans de Olivia y del Barça no tiene fronteras”, y que esta acción refleja la esencia del acuerdo entre ambas marcas.