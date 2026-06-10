El Barça presenta oficialmente su candidatura para albergar la final de la Champions League de 2029

El FC Barcelona ha anunciado este miércoles la presentación oficial de su candidatura para albergar la final de la UEFA Champions League de 2029. El club azulgrana ha completado el proceso junto al Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en calidad de asociación anfitriona y coorganizadora.

Según ha informado la entidad culé mediante un comunicado, ya se ha entregado a la UEFA el dossier completo de candidatura, que incluye todos los requisitos técnicos, contractuales e institucionales exigidos por el organismo europeo, además de las garantías necesarias para acreditar la capacidad organizativa tanto del Spotify Camp Nou como de la ciudad de Barcelona.

Con este paso concluye formalmente el proceso de presentación de la candidatura. A partir de ahora, será la UEFA la encargada de evaluar las diferentes propuestas recibidas antes de decidir qué ciudad acogerá uno de los acontecimientos deportivos más importantes del calendario futbolístico mundial.

La experiencia de Barcelona y un estadio referente

El Barça destaca en su candidatura la experiencia de Barcelona en la organización de grandes eventos internacionales y el papel del Spotify Camp Nou como uno de los estadios de referencia a nivel global. El club considera que la profunda transformación que está viviendo el recinto dentro del proyecto Espai Barça lo convertirá en uno de los estadios más modernos, innovadores y emblemáticos del mundo.

Además, recuerda que el Camp Nou ha sido históricamente reconocido por la UEFA como un estadio de máxima categoría y que, una vez completadas las obras, seguirá siendo el recinto con mayor capacidad de Europa.

La candidatura llega en un momento clave para el futuro del estadio azulgrana, que aspira a convertirse nuevamente en escenario de una gran final continental. Barcelona ya acogió la final de la Copa de Europa de 1989 y la final de la Champions League de 1999, ambas disputadas en el Camp Nou.

El club y las instituciones implicadas quedan ahora a la espera de la resolución de la UEFA. La designación de la sede de la final de la Champions League de 2029 está prevista para el último trimestre de este año, en un proceso en el que compiten varias candidaturas internacionales