Ni Messi ni Lamine Yamal: la mascota CAT de chocolate de Christian Escribà es el nuevo ídolo del Barça

A pocos días de que arranque la Semana Santa y con la Pascua a la vuelta de la esquina, el FC Barcelona ha querido sumarse a una de las tradiciones más dulces y queridas de Catalunya: la mona.

Esta costumbre es mucho más que un simple pastel; es el regalo que los padrinos hacen a sus 'fillols' (ahijados) el Lunes de Pascua. Consiste en una figura de chocolate (a veces con huevos, plumas o basada en personajes), que se convierte en el centro de la merienda familiar.

Este año, los culés tendrán una mona muy especial. El club ha presentado esta tarde de viernes, en la primera planta de la Casa SEAT (Passeig de Gràcia, 109), a las 17:30 horas, su propia mona oficial: un CAT gigante hecho enteramente de chocolate.

Christian Escribà posa durante la presentación de la mona de CAT / Valentí Enrich

La mascota del Barça, creada por los hermanos Jordi y Carles Grangel, ha cobrado vida en formato XXL gracias al maestro chocolatero Christian Escribà, que ha convertido cada detalle en "amor, diversión y mucha dulzura".

Darío Brizuela, junto a su familia en la presentación de CAT / Valentí Enrich

Durante el acto han estado presentes el jugador del Barça de baloncesto, Darío Brizuela, y los propios creadores de la mascota. Y, cómo no, el mismo CAT ha sido el gran protagonista de la presentación, posando junto a su versión de chocolate.

"Preparaos, culés… La mona de CAT toma forma", ha escrito el club en sus redes. "De las manos de Christian Escribà a un universo de chocolate donde cada detalle es amor, diversión y mucha dulzura. Esto no es solo una mona… es una obra de arte". Junto a ello, aparece un video de su elaboración, en el que Escribà y CAT realizan paso a paso el proceso de esta impresionante creación.

Los asistentes han podido contemplar de cerca esta creación única que mezcla tradición catalana con el espíritu blaugrana. Una mona que, en formato reducido, muchos culés querrán tener en casa. La Pascua ya huele a chocolate… ¡y a Barça!