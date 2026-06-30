FC BARCELONA
El Barça presenta la camiseta 2026-27: Guiño a Gaudí y compromiso con el Més que un club
El club ha presentado la primera equipación de la próxima temporada en un acto celebrado en el MACBA bajo el lema "Batec blaugrana. La passió que ens mou". Una de las novedades más llamativas es la tipografía modernista para los nombres y dorsales
En medio de una gran expectación, el Barça presentó su primera equipación para la temporada 2026/27 en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). La danza y la música han sido el hilo conductor del estreno bajo el lema "Batec blaugrana. La pasión que nos mueve" (latido blaugrana. La pasión que nos mueve).
La presentación, planteada como una experiencia inmersiva inspirada en las emociones compartidas entre jugadores y afición, sirvió para desplegar las novedades de la nueva camiseta. Entre las más llamativa, la presencia del logotipo de la Fundació Barça y una tipografía inspirada en Gaudí.
Con esta iniciativa, el Barça quiere reforzar la idea de “más que un club” y convertirse en “un altavoz global de la Fundació Barça y su misión de transformar la sociedad en beneficio del bien común”. Primero fue UNICEF y, en los últimos cuatro años, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR/UNHCR); a partir del próximo año, la Fundació Barça “escribirá un nuevo capítulo de esta trayectoria”, según recuerdan desde la entidad.
El Barça se suma al Año Gaudí
Además de la presencia de la Fundació, el club también rinde homenaje a la figura de Gaudí en el centenario de su fallecimiento, incorporando elementos propios del estilo modernista del genial arquitecto, uno de los catalanes más universales, con obras tan emblemáticas como la Sagrada Família, el Park Güell, la Casa Batlló o La Pedrera. La camiseta contará una nueva tipografía llamada FC Barcelona Modernista que afectará a los nombres y a los dorsales.
Otra innovación de la primera equipación se encuentra en la reinterpretación de los colores históricos del club. El diseño apuesta por tres tonalidades de rojo y tres de azul, que se combinan para generar un efecto degradado distinto al de la temporada anterior.
Con esta propuesta, el club busca rendir tributo a la renovada fachada del Spotify Camp Nou, actualmente en plena remodelación y convertida en uno de los emblemas del proceso de transformación que está llevando a cabo la entidad. Otro de los elementos que más llama la atención es la incorporación de un tono amarillo, a medio camino entre el dorado y el mostaza, en los logotipos. Tanto el escudo como el resto de elementos gráficos presentan este acabado.
Otra novedad es la presencia de del logotipo de Midea en la manga izquierda. La empresa de electrodomésticos inteligentes para el hogar se conviertirá en el nuevo Main Partner del Club a partir del 1 de julio. La camiseta estará disponible para la venta online esta madrugada, a partir de las 00:00, y mañana miércoles llegará a las tiendas físicas del FC Barcelona. Todo un acontecimiento para el que se esperan largas colas.
Las camisetas saldrán a la venta con un precio entre los 125 euros, la versión més básica, y los 175 euros en su versión más cara.
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