El Barça presentará en la Asamblea un balance económico con 17 millones de pérdidas

La Asamblea General Ordinaria de Compromisarios 2025 ya tiene fecha. El club ha hecho oficial en la tarde de este martes que el acto se celebrará el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 10 horas en primera convocatoria y a las 10.30 en segunda. Como viene siendo costumbre en los últimos años, los socios y socias culer podrán seguirla y participar únicamente de forma telemática. Tan solo los miembros del Senado del Club podrán acceder al Auditori 1899, donde estará la junta directiva.

El día elegido no es baladí, ya que la Asamblea tendría lugar menos de 24 horas después de las más que probable vuelta al Spotify Camp Nou. Tanto el Ajuntament de Barcelona como el Barça confían en que todas leves deficiencias en materia de seguridad en la fase 1A estén resueltas para el fin de semana de 18-19 de octubre y puedan entrar al menos 27.000 espectadores al partido frente al Girona.

Cierre de ejercicio con 17 millones de pérdidas

De todos modos, lo más destacable del comunicado del FC Barcelona son los números prestados respecto al balance del ejercicio 2024/25 y a los presupuestos de este curso. El equipo de ejecutivos del Club, liderado por el nuevo director general, Manel Del Río, y la Junta Directiva de la entidad azulgrana ha cerrado las cuentas anuales de la temporada 2024-25 con unos resultados positivos de 2 millones de beneficios "alcanzando por segundo ejercicio consecutivo el principal objetivo económico del Club", dice el Barça en su comunicado.

Joan Laporta / SD

El año anterior, también hubo beneficios ordinarios, en ese caso, de 12 'kilos'. Sin embargo, se vuelve a producir la misma situación, ya que el resultado final teniendo en cuenta los ingresos y gastos extraordinarios cae hasta los 17 millones de euros en pérdidas después de impuestos. En esta ocasión, la multa de 15 millones por parte de la UEFA y a la provisión por la devaluación de algunos activos ha hecho que se no haya podido cumplir con las previsiones. A ello hay que sumarle la imposibilidad de computar la operación de la cesión de la explotación de los 475 asientos del Spotify Camp Nou.

Aun así, el club catalán se congratula por los números conseguidos: "Con estos resultados continúa así la progresiva recuperación económica de la institución, que resulta especialmente destacable teniendo en cuenta la limitación de ingresos debido al proceso de remodelación del nuevo Spotify Camp Nou". Ahora habrá que ver en qué áreas se han producido las desviaciones y qué ha impedido conseguir el superávit después de impuestos de 5 millones y si se han alcanzado los 893 'kilos' en ingresos.

Cuatro millones de beneficios en la 2025/26

El FC Barcelona tampoco ha especificado la cifra de ingresos presupuestados para el ejercicio 2025/26. Sí que se menciona el superávit esperado, que supondría un beneficio consolidado de 4 millones de euros después de impuestos "con el objetivo de mantener por tercera temporada consecutiva su resultado ordinario positivo". El Barça confía en que obtener nuevos récords en ingresos de patrocinio y merchandising", como viene logrando en los últimos años.

Además, también espera que la cifra de negocio aumente considerablemente con el regreso progresivo al Spotify Camp Nou. Ello supondrá un incremento de facturación por ticketing, hospitality, visita al museo o venta en la tienda en el templo azulgrana. Veremos su el preuspuesto acaba superando los 1.000 millones de euros como dijo Laporta a final de la temporada pasada. En cualquier caso, los compromisarios serán los encargados de aprobar las cuentas presentadas por la junta directiva, algo que ha sido un trámite para Laporta en su segunda etapa como presidente.

El Club también informa que en los próximos días pondrá a disposición de los socios y socias del FC Barcelona toda la información pertinente a la Asamblea General Ordinaria, incluyendo la información económica, y organizará los habituales encuentros informativos con los medios de comunicación en los que se explicarán con detalle estos resultados y los principales hitos del ejercicio.