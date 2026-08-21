El Barça se presenta ante su afición en el Gamper contra el Brighton

El Barça ya está preparado para su último encuentro de la pretemporada. El conjunto dirigido por Pere Romeu afronta este viernes, a las 20:00 horas en el Estadi Johan Cruyff, el Trofeu Joan Gamper ante el Brighton & Hove Albion, en el que será el último ensayo antes de comenzar oficialmente la temporada.

La cita tendrá un significado especial para un equipo que llega después de un curso histórico. El Barça consiguió la pasada temporada su segundo póquer de títulos, confirmando una vez más su dominio en el fútbol femenino. Ahora toca empezar de cero y volver a construir un equipo capaz de competir por todo.

Última prueba antes del inicio oficial

El encuentro ante el Brighton será el tercer amistoso de la pretemporada para las blaugranas y servirá para que Pere Romeu siga extrayendo conclusiones antes del inicio de la competición. El técnico ya ha podido medir a su equipo ante dos rivales de nivel internacional y las sensaciones han sido positivas.

El Barça se estrenó con un 3-1 ante el Montpellier en el Johan Cruyff y el segundo test elevó todavía más la exigencia. Las blaugranas se enfrentaron como visitantes al Manchester City y protagonizaron una gran primera parte, en la que llegaron a colocarse 0-2 gracias a los goles de Graham Hansen y Vicky López. El conjunto inglés reaccionó tras el descanso y acabó igualando el encuentro (2-2), pero el resultado no empañó las buenas sensaciones dejadas por el equipo de Romeu.

Graham marcó el primer gol del Barça en el amistoso contra el City / FCB

Un Barça renovado

El Gamper permitirá además que las nuevas caras del proyecto se presenten oficialmente ante la afición. Renee Van Asten, Tyler McCamey, Martina Fernández y Kerolin Nicoli se han fotografiado ya con el Trofeo Joan Gamper como paso previo a una noche especial para ellas.

Para Martina, el regreso tiene un componente añadido. La defensa vuelve al Barça después de una temporada y media en el Everton y ya conoce lo que significa levantar títulos con el conjunto blaugrana. Las otras tres incorporaciones, en cambio, vivirán su primera gran presentación como futbolistas del Barça ante su nueva afición.

El Brighton, último obstáculo

Enfrente estará el Brighton de la Women's Super League, una competición que supone siempre una referencia para medir el nivel de los grandes equipos europeos. El conjunto inglés será una buena prueba para un Barça que afrontará el partido con la intención de seguir afinando mecanismos.

La Festa del Gamper Estrella Damm volverá a convertir el Estadi Johan Cruyff en el escenario de la presentación del Barça femenino. Una cita que, además de servir como último partido de preparación, se ha convertido en una tradición del equipo blaugrana para presentar a la nueva plantilla.