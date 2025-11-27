El Barça, con mucha presencia en los premios de LaLiga

El FC Barcelona cerrará este sábado ante el Alavés en el Spotify Camp Nou el que, hasta el momento, ha sido un buen mes en la competición doméstica, con tres victorias en tres partidos frente a Athletic, Celta y Elche. Los triunfos han servido para reducir la distancia con el Real Madrid desde los cinco puntos hasta solo uno.

Gracias a ello, los azulgranas han logrado presencia en todos los grandes premios mensuales de LaLiga, con Fermín López nominado a mejor jugador sub-23, Hansi Flick a mejor entrenador y Lamine Yamal a mejor jugador.

Hansi Flick busca dar con la tecla

El caso del entrenador teutón puede llegar a sorprender a algunos, pues hasta el momento no ha logrado alzarse con ninguno de los tres reconocimientos mensuales de LaLiga entregados hasta el momento esta temporada. Además, Hansi sigue buscando dar con la tecla para encontrar la mejor versión del conjunto culer, tal y como sí consiguió hacer en el pasado curso. Pese a ello, la situación liguera ha cambiado radicalmente en las últimas jornadas, lo que puede ser un buen atisbo de esperanza. Para alzar el premio a mejor técnico en noviembre se enfrentará en las votaciones al 'Cholo' Simeone y a Marcelino García.

Fermín López, titularísimo

Mejor momento vive a nivel individual Fermín, que se ha ganado el puesto de titular y está rindiendo a gran nivel esta temporada. El de El Campillo ha pasado por encima de Dani Olmo en la rotación, aun cuando ambos han jugado juntos algunos encuentros, con el de Terrassa más atrasado. El ex del Linares suma en Liga cuatro goles y dos asistencias en nueve partidos, mientras que sus estadísticas se disparan hasta los siete goles y cuatro asistencias teniendo en cuenta todas las competiciones.

En este mes de noviembre ha repartido dos asistencias ante el Elche y anotó el 3-0 en el regreso a casa del Barça ante el Athletic. Sus rivales por el trofeo a mejor sub-23 del mes son Moleiro, Bellingham, Valentín Gómez y Álvaro Rodríguez.

Fermin Lopez contra el Athletic / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Lamine Yamal compite con Mbappé

Por último, el '10' de los culers ha sido nominado a mejor jugador del mes de noviembre en LaLiga, premio que ya ganó la pasada campaña. En total, el de Rocafonda lleva seis goles anotados y ocho asistencias repartidas en 13 partidos, en una temporada marcada hasta la fecha por sus molestias en el pubis. Teniendo en cuenta solo la competición española, lleva cuatro anotaciones y seis pases de gol, mientras que este noviembre ha celebrado dos goles y facilitado dos a sus compañeros. Sus rivales por el premio son Mikel Oyarzabal, Antoine Griezmann, Gerard Moreno y, sobre todo, Kylian Mbappé.