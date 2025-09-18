El Barça ya prepara la vuelta a Montjuïc

El Ayuntamiento de Barcelona todavía no ha recibido esta mañana toda la documentación necesaria que requiere el CFO (Certificado final de obra). Por lo tanto, ni los técnicos municipales ni los bomberos pueden entrar al Spotify Camp Nou para verificar que todo está listo para aprobar el regreso a casa definitivo.

Además, la Champions pide que haya un mínimo de aforo y ciertas zonas de la grada abiertas, así como de un margen de previsión más grande que la Liga por un tema de seguridad. En esta primera fase, la capacidad del estadio será de 27.000 espectadores, que ocuparán las dos primeras graderías de tribuna y gol sur y la competición exige que esté abierto también el lateral, algo que en este caso no sucedería.

Por eso, Montjuic se prepara para albergar el partido de la segunda jornada de la fase de grupos del torneo europeo, donde los de Hansi Flick se enfrentarán al PSG el próximo 1 de octubre. A falta de 13 días, esta mañana en el Estadi Olímpic se han empezado a retirar los paneles instalados sobre el terreno de juego para el concierto que ofreció Post Malone el pasado 12 de septiembre.

Asimismo, si no hay ningún imponderable en las próximas horas/días se empezará a colocar el césped para que tenga tiempo para estar en unas mínimas condiciones para el encuentro contra el conjunto de Luis Enrique. Por otro lado, el club está recuperando también los carteles que se instalaron a los alrededores del estadio durante la pasada campaña, así como los puntos de venta tanto de comida como de 'merchandising' azulgrana.

En este sentido, en la entidad barcelonista, aunque todavía nadie lo reconoce públicamente y el presidente insiste en apurar los plazos, prácticamente dan por imposible el regreso al Camp Nou en las próximas semanas. Por eso, ahora la gran incógnita es si la vuelta a Montjuic será provisional o, tal y como apuntan otras fuentes, ya será hasta el parón entre la primera y segunda fase de la Champions a finales del mes de enero.

La diferencia con la facturación en Montjuïc y en el Johan

El Barça disputó la cuarta jornada de Liga contra el Valencia en el Johan Cruyff debido al concierto de Post Malone, un hecho que repetirá el próximo domingo contra el Getafe. No obstante, que se jueguen los encuentros en el campo de la Ciutat Esportiva Joan Gamper comporta una disminución de la facturación en día de partido, por lo que recuperar Montjuïc será una buena noticia económica para el club.

Durante la temporada 2024/25, la facturación media en el Estadi Olímpic Lluís Companys alcanzó los 2,8 millones de euros. Esto implica que los 45.312 aficionados que asistieron al último Barça - Valencia en el Lluís Companys —una cifra muy próxima a la media del curso— dejaron un gasto medio de 61,8 euros por persona. Por eso, si se mantuvieran las proporciones en el Johan respecto a la facturación en día de partido en Montjuïc, el Barça facturaría unos 370.000 euros, es decir, 2.430.000 menos que la temporada pasada.