El Barça prepara el último baile liguero con una novedad

El Barça se ha ejercitado esta mañana para preparar el último encuentro de la temporada. El partido liguero ante el Valencia de este sábado (21.00 h.) en el que los de Flick ya no se juegan nada. Ni siquiera la posibilidad de llegar a los 100 puntos, un objetivo que se cayó en la derrota del equipo en Vitoria ante el Alavés.

En la última jornada, la victoria en casa ante el Betis, ya sirvió de despedida de Lewandowski, que el día antes del encuentro, hizo oficial su marcha del Barcelona. Ayer el polaco asistió a la cena de celebración del título liguera y esta mañana ha participado en una sesión con todos los disponibles.

Los grandes ausentes

Las grandes ausencias han sido los lesionados Lamine y Fermín. El primero se sigue recuperando de su lesión muscular pensando ya en el Mundial. Ahora mismo los pronósticos apuntan a que podría perderse el debut de España porque no se quiere arriesgar. Hay que recordar que el 30% de futbolistas que sufren esta lesión sufren algún tipo de recaída.

Fermín, por su parte, fue ya operado del quinto metatersiano y estará entre dos y tres meses de baja, por lo que se perderá la cita mundialista con España, donde se esperaba que fuera protagonista.

Flick ha contado en el entrenamiento, que ha arrancado alrededor de las 12 horas, con los futbolistas del filial Kochen, Jofre, Espart, Tonmy... mientras que la gran novedad ha sido Joan Anaya.

En febrero el lateral diestro sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda y se habló de ocho semanas, es decir, aproximadamente dos meses, de baja. El pasado 11 de abril regresó a una convocatoria con el filial tras recibir el alta.

Ahora Flick ha vuelto a reccurir en él, como ya hiciera antes de la lesión, donde tuvo la oportunidad de participar en algunos entrenamientos con el primer equipo.

Así juega Joan Anaya / SPORT.es

Su trayectoria en el club

Joan Anaya se incorporó al futbol base del Barça en la temporada 2015-16. Fue fichado para formar parte del Alevín D barcelonista. De aquella plantilla de jugadores del 2015 que jugaban en el equipo 'B' de los alevines de primer año no queda ni rastro en el club.

Anaya es un lateral derecho muy rápido, potente y vertical que también puede jugar de extremo o como lateral izquierdo. El ex del Reus es un futbolista con un gran cambio de ritmo y con un buen pie para centrar. Su receta en la década que suma en el Barça ha sido la discreción y el trabajo.