El Barça prepara una oferta inminente por Julián Álvarez

El Barça activó ayer un movimiento importante e inesperado en la operación Julián Álvarez. Deco se reunió en la tarde del miércoles con los intermediarios elegidos por el club azulgrana para intentar explorar una vía real para el fichaje del delantero argentino. Tras varias reuniones previas con esos intermediarios durante las últimas semanas, el encuentro de ayer dejó una novedad significativa. Poco después de empezar la reunión apareció Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez, para sumarse personalmente a las conversaciones, y abandonó tras más de cuatro horas, antes que el presidente azulgrana Joan Laporta llegara al hotel. El Barça prepara una primera oferta inminente al Atlético, que podría producirse ya la próxima semana.

Dentro del Barça interpretan ese movimiento como una señal relevante teniendo en cuenta la complejidad de una operación que, a día de hoy, sigue siendo difícil, pero no imposible por varios motivos. Las mismas fuentes presentes en la reunión aseguran que no será una negociación rápida ni sencilla, mucho menos comparable a la reciente operación de Anthony Gordon. El Atlético de Madrid pide muchísimo dinero por el internacional argentino y, además, el PSG está decidido a ir muy fuerte a por el futbolista. También el Arsenal sigue muy pendiente de la situación.

Un claro avance

Aun así, en el Barça consideran que en las últimas semanas se ha producido un avance importante, y eso se comentó durante la comida de ayer. Durante las conversaciones mantenidas entre el club y el entorno del jugador, desde la dirección deportiva se trasladó la necesidad de que Julián diera algún paso para demostrar de manera evidente cuál era su prioridad. El objetivo era que el Atlético percibiera claramente que el deseo del delantero pasa por vestir de azulgrana pese a la presión de otros grandes clubes europeos.

Y en el Barça creen que eso ya ha ocurrido y así se lo transmitieron. El argentino, a su manera, ya se ha posicionado y esa postura habría sido clave para que, por primera vez al menos de manera directa, los agentes hayan accedido a mantener una reunión presencial con el Barça.

Pese a ello, nadie quiere vender optimismo desmedido. Fuentes de la reunión insisten en que el aspecto económico sigue siendo el gran problema y recuerdan que el Atlético no facilitará en absoluto la salida de una de sus grandes estrellas, pero al mismo tiempo recalcan un aspecto que consideran fundamental en cualquier gran negociació: la voluntad del futbolista, que siempre termina teniendo mucho peso.

El Barça, la preferencia de Julián

Evidentemente, sin capacidad económica suficiente es imposible cerrar un fichaje de este nivel. Pero dentro del Barça entienden que el hecho de que Julián Álvarez ya haya dejado entrever su preferencia puede marcar diferencias importantes de cara a los próximos meses.

Hansi Flick ha hablado en varias ocasiones con el delantero argentino y Deco mantiene contacto constante con sus agentes desde antes del inicio de 2026. Una situación que demuestra que no se trata de una oportunidad de mercado puntual, sino de un fichaje trabajado desde hace tiempo y considerado prioritario dentro de la planificación deportiva.

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En el Barça creen que Julián Álvarez puede marcar una época y convertirse en uno de los jugadores referencia del proyecto durante la próxima década. Por eso el club va a intentarlo hasta el final. Y si finalmente no puede cerrarse, no será por falta de insistencia.