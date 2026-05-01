El Barça prepara un golpe de mercado con el fichaje de un jugador del Dortmund

Samuele Inácio es una de las grandes promesas del Borussia Dortmund y uno de los futbolistas con mayor proyección de Europa. El club alemán, formador de grandes estrellas de futuro, ya le ha hecho debutar con el primer equipo, pero temen que el futbolista de origen italiano pueda fugarse en los próximos meses. El Barça habría lanzado una ofensiva para quedarse con el talentoso atacante por quien también ha demostrado interés el PSG. Según 'Bild', el club blaugrana está especialmente interesado en el jugador y en el Dortmund temen que puedan perder a uno de sus futbolistas estratégicos de la cantera. En los últimos meses, el Barça está lanzando ofensivas por los jugadores más prometedores del mercado europeo.

Inácio jugó ya más de 70 minutos con el primer equipo en el partido ante el Friburgo. Fue un gesto del técnico, Nico Kovac, y del club para intentar retener al internacional sub'19 italiano. Con 18 años, Inácio es el futbolista con más talento del equipo filial del Dortmund y esta temporada ya ha conseguido 10 goles y dos asistencias como mediapunta o extremo. Es un futbolista que está alcanzando una progresión impresionante.

El jugador italiano tiene contrato con el Dortmund hasta el 2027, pero el equipo alemán está presionando con una oferta de renovación desde que en abril cumplió los 18 años. Según el rotativo alemán, Inácio cobra unos 150.000 euros anuales y le han presentado una oferta formal en la que podría pasar a percibir cerca de 500.000 euros por temporadas. El Dortmund desea realizar una apuesta total ante el interés del Barça y le ha prometido que estará en dinámica total de primer equipo a partir de la próxima temporada.

En el Barça llevan meses siguiendo al futbolista y ya se ha contactado con él. Saben que podrían sacarle del Dortmund por una cantidad pequeña acordada esta temporada o esperar al 2027 para que llegue con la carta de libertad. El club blaugrana está meditando la operación, pero el futbolista tendría el OK deportivo para sumarse al fútbol base blaugrana con opciones de subir al primer equipo. El PSG le ha planteado también una propuesta similar e Inácio deberá decidir este verano.