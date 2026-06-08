El Barça, preocupado por Lamine Yamal

Las palabras de Luis de la Fuente no pasaron inadvertidas en clave Barça. "La situación de estos jugadores (Lamine, Mikel Merino, Nico Williams) es buena a la altura de sus procesos de recuperación. Creo que todos estarán disponibles para el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen ese partido, no ya por el aspecto riesgo, sino porque nuestra mirada va más allá de un segundo o tercer partido", aseguró el seleccionador sobre la disponibilidad de Lamine Yamal ante Cabo Verde, que abierta a la opción de que pueda tener minutos, más allá de que no lo haría de inicio. El problema, para el club blaugrana, no está tanto en el mensaje de optimismo como en el calendario real de la recuperación.

Luis de la Fuente, en rueda de prensa / EFE

Lamine se lesionó el 22 de abril, en la victoria del Barça ante el Celta, justo cuando ejecutaba el penalti que dio el triunfo al equipo. Las pruebas confirmaron una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y distintas informaciones posteriores precisaron que la recuperación se estimaba en un periodo de ocho semanas. Desde aquel día no ha vuelto a jugar.

Lamine Yamal, durante el Barça-Celta / EFE

El dato que enciende la alarma es simple. España debutará ante Cabo Verde el 15 de junio. Entre el 22 de abril y esa fecha habrán transcurrido 54 días, es decir, un mes y tres semanas largas, o, lo que es lo mismo, se alcanzará el mínimo del plazo más optimista pero no el extremo más conservador de esas ocho semanas que suele acompañar una lesión muscular de este tipo. En el Barça entienden que forzar la reaparición en ese escenario supone asumir un riesgo evidente.

La preocupación crece además porque Lamine ni siquiera ha vuelto a competir ni ha seguido la rutina de grupo con normalidad en esta concentración. El extremo no viajó a Puebla para el amistoso de preparación ante Perú y se quedó trabajando en el campamento base de Chattanooga, precisamente para evitar desgaste añadido y seguir un plan específico de recuperación. Que, pese a ello, desde la selección se contemple su presencia ya en el estreno mundialista ha despertado inquietud en el club.

Juanjo Brau avisa del peligro

Esa cautela tiene respaldo médico. El exjefe de fisioterapeutas del Barça Juanjo Brau ya advirtió en 'La Posesión de SPORT' que en este tipo de procesos el regreso debe hacerse dosificando la carga, algo que choca de frente con la exigencia competitiva de un Mundial. También recordó que existe un riesgo muy real de recaída desde el alta médica hasta el mes y medio posterior, una fase especialmente delicada en un futbolista que, además, afronta su primera gran lesión muscular. En el caso de Lamine, esa circunstancia pesa todavía más por su edad: pese a su impacto competitivo, sigue siendo un jugador muy joven biológicamente, con menos experiencia para gestionar esfuerzos, sensaciones y tiempos de recuperación.

Juanjo Brau, ex jefe de fisioterapia del FC Barcelona / DANI BARBEITO

Brau también subraya otro factor decisivo: el perfil del propio futbolista. Lamine es un jugador muy explosivo, de cambios de ritmo constantes, arrancadas agresivas y máxima exigencia en el uno contra uno. Ese tipo de características eleva el riesgo en una lesión muscular que afecta, además, a un grupo muscular especialmente delicado como el de los isquiotibiales. Por eso, en el Barça preocupa menos que esté disponible para unos minutos y más lo que pueda venir después si el regreso se adelanta más de la cuenta.

Lamine Yamal celebra un gol con el FC Barcelona. / EP

En resumen, en el club blaugrana no ha sentado nada bien que se hable ya de minutos ante Cabo Verde. No porque duden de la importancia de Lamine para España, sino porque entienden que la prioridad debería seguir siendo una reincorporación progresiva y controlada. Y un Mundial, por contexto, presión y exigencia, difícilmente puede considerarse el escenario ideal para hacerla.