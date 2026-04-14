FC BARCELONA
El Barça, preocupado por el césped del Metropolitano: "Se arreglará... Creo"
Deco manifiesta las dudas del club blaugrana con el estado del terreno de juego del Atlético de Madrid
Fue una de las imágenes del entrenamiento del FC Barcelona previo a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. A Hansi Flick no le gustó nada la altura y la sequedad del césped del Riyadh Air Metropolitano, estadio que el conjunto blaugrana deberá asaltar si quiere remontar el 0-2 de la ida y pasar a semifinales, y así se lo hizo saber al delegado de la UEFA.
El entrenador alemán manifestó su preocupación alrededor de un terreno de juego cuyo mal estado ya fue decisivo en la resolución de la eliminatoria de Copa del Rey entre colchoneros y culés. Como no podría ser de otra forma, en la expedición blaugrana hay inquietud con el asunto y se desea que el Atlético, a instancias de la UEFA, ponga el césped en condiciones de un partido del máximo nivel europeo.
En su llegada al hotel de concentración del Barça en Madrid, Deco fue preguntado por esta cuestión por 'El Chiringuito'. "Ya veremos, mañana se arreglará... Creo", respondió el director deportivo barcelonista, que estuvo sobre el césped durante la sesión previa al trascendental encuentro de esta noche.
El Barça se la juega en el Metropolitano. Campeón de la Supercopa de España y eliminado de la Copa del Rey, si el cuadro catalán cae eliminado esta noche a manos del Atlético solo tendrá un objetivo en lo que resta de temporada: certificar el título de Liga que dejó encarrilado el pasado fin de semana con el triunfo ante el Espanyol en el derbi.
Los culés, sin embargo, no desean renunciar al sueño de la Champions y, tal como avisaron Lamine Yamal y Hansi Flick en rueda de prensa, se lo dejarán todo sobre el 'verde' para lograr la clasificación para las semifinales por segundo año consecutivo.
- ¡Toni Kroos volverá al Real Madrid!
- Juan Carlos Ferrero, extrenador de Carlos Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Santi Cañizares alucina con los futbolistas del Barça: 'No son capaces de decirles nada
- Javi Martínez, exjugador del Bayern y de la Selección española: 'A veces me quería enfadar con Flick y no podía; es un tío increíble
- Casadó, convencido de salir este verano
- Las redes estallan contra Matias Prats por sus palabras tras el Real Madrid-Girona: 'Lo de ayer era un homenaje al ínclito Negreira
- Simeone, sobre la vuelta de Champions contra el Barça: 'Tengo un plan
- La convocatoria de Flick antes de viajar a Madrid para el Atlético-Barça de la Champions