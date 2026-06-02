El Barça premia a Orian Goren: apunta a la gira de pretemporada

Pocos talentos de La Masia despiertan tanta ilusión como Orian Goren. Considerado internamente como una de las grandes joyas de la cantera azulgrana, el joven centrocampista sigue quemando etapas a una velocidad de vértigo. Según ha podido saber SPORT, el futbolista tiene todos los números para formar parte de la gira de pretemporada del primer equipo, una oportunidad que le permitiría dar sus primeros pasos junto a la élite y seguir demostrando por qué está llamado a ser uno de los nombres propios del futuro del FC Barcelona.

En el club existe una gran confianza en el potencial del futbolista. Goren es uno de los jugadores mejor valorados de su generación dentro de La Masia y figura desde hace tiempo entre los talentos con mayor proyección de la cantera azulgrana. Su progresión durante las últimas temporadas ha sido constante y en la entidad consideran que reúne muchas de las condiciones que históricamente han definido a los grandes centrocampistas formados en casa.

Para quienes todavía no lo conozcan, Orian Goren es un centrocampista nacido en 2009 que llegó al Barça en 2022 procedente del Maccabi Petah Tikva tras el traslado de su familia a Catalunya. Internacional en categorías inferiores de su país, ha ido quemando etapas a gran velocidad hasta convertirse en una de las referencias de su generación. Su perfil encaja perfectamente en el modelo de juego azulgrana, dado que se trata de un interior de enorme calidad técnica, inteligente en la interpretación del juego y con una gran capacidad para asociarse con sus compañeros.

Detalles de auténtico crack

Su manera de entender el fútbol recuerda por momentos a la de centrocampistas como Pedri o Andrés Iniesta, futbolistas capaces de acelerar o pausar el juego en función de lo que pide cada acción. Aunque es diestro, maneja ambas piernas con naturalidad y destaca por su visión de juego, su precisión en el pase y su capacidad para aparecer entre líneas. Más allá de los recursos técnicos, en la cantera valoran especialmente su madurez competitiva, su mentalidad perfeccionista y su voluntad constante de mejorar.

El Barça considera a Goren una apuesta importante de futuro y la próxima pretemporada puede convertirse en una oportunidad ideal para que siga acumulando experiencias junto a la élite. Aún le queda camino por recorrer, pero en la entidad están convencidos de que se trata de uno de los talentos más prometedores que han surgido en La Masia en los últimos años.

Siguiente paso: Barça Atlètic

Más allá de la pretemporada, en el club contemplan que la próxima temporada pueda dar el salto al filial, que competirá en Segunda RFEF. En la entidad consideran que Goren reúne las condiciones necesarias para afrontar ese desafío y ven la categoría como un escenario ideal para continuar con su progresión. Un paso natural en su crecimiento que le permitiría seguir acumulando experiencia en un contexto cada vez más exigente.