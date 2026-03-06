El Barça pregunta por Vuskovic, el central de moda en la Bundesliga

Luka Vuskovic ha sido una de las grandes revelaciones de la Bundesliga. El central croata llegó cedido al Hamburgo procedente del Tottenham y a sus 19 años se ha convertido en uno de los mejores defensores de la liga alemana y, sin duda, en uno de los centrales con mayor proyección del fútbol europeo. En junio debe volver al club londinense, dónde tiene contrato hasta el 30 de junio, pero va a estar en el mercado y su agente, Pini Zahavi, lo ha ofrecido al club blaugrana. El Barça maneja ya la información sobre la operación y, según 'Sky Alemania' se habrían iniciado ya contactos más permanentes con su entorno para dejar claro el interés del club blaugrana por el jugador.

No es un secreto que el Barça busca central y está sondeando varias opciones ya que puede ser una posición en la que haya cambios relevantes de cara a la próxima temporada. Lo que queda claro es que el club va a firmar a un central de primer nivel y, preferiblemente, de perfil zurdo. Aquí todos tienen claros que se deberá realizar una inversión importante y los candidatos preferidos por la dirección deportiva son Alessandro Bastoni (Inter) y Micky Van de Ven (Tottenham). Hay otras opciones más asequibles como Aké (Manchester City), aunque la intención es firmar a un defensa con proyección de primerísimo nivel.

A partir de aquí, el Barça tiene claro que tanto Pau Cubarsí como Eric Garcia son intocables y habrá que ver lo que sucede con Gerard Martín y, sobre todo, la situación definitiva de Ronald Araujo. El uruguayo parece restablecido tras estar un tiempo de baja y su intención es seguir e ir a más, pero el club blaugrana tiene pendiente una charla con él para analizar toda la situación y evaluar todos los escenarios posibles. En el caso de que se diera alguna salida a modo de traspaso, el club optará por el fichaje de un nuevo central y aquí Vuskovic sí que podría tener opciones.

Por el momento, el Barça se ha posicionado con Pini Zahavi al tratarse de un futbolista con nivel y potencial para jugar en el Barça, aunque todos saben que la operación no es sencilla. El croata pertenece al Tottenham, club que pagó 11 millones de euros al Hadjuk Split el pasado verano y querrá sacar rédito económico tras la revalorización del central. De hecho, su tasación está en los 40 millones de euros tras su impresionante temporada. El club inglés parece contar con él para el futuro, pero el proyecto del Tottenham no va nada bien y el futbolista también tiene dudas de recalar en un equipo que lo cedió nada más acabar de ficharle.

El hecho de que Pini Zahavi represente al futbolista siempre da más opciones al Barça en caso de que haya dudas por su futuro. El agente tiene una relación muy estrecha con el presidente, Joan Laporta, y ha sido el gran protagonista de los últimos mercados del Barça con sus representados Robert Lewandowski o, incluso, el técnico Hansi Flick.