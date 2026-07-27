¡El Barça pregunta por Rodri!

Cuando ya prácticamente se daba por hecho que el Rodri, el MVP del Mundial, ficharía por el Real Madrid, ha aparecido el nombre del FC Barcelona relacionado con el centrocampista español. El periodista Oriol Domènech desveló en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio que el club azulgrana ha detectado que, independientemente de la lesión de Frenkie de Jong, busca un mediocentro del máximo nivel y que ha preguntado por la situación de Rodri. El madrileño tiene contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2027 y es, sin duda, una opción muy interesante después de haber regresado al gran nivel que le hizo proclamarse Balón de Oro en 2024.

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"El club espera que vuelva bien Frenkie de Jong, pero también consideran que al Barça le falta un mediocentro. Han hecho llamadas preguntando por mediocentros de primer nivel, de máximo nivel", aseguró Domènech. Evidentemente, y bajo esta premisa, el nombre no podía ser otro que el de Rodri Hernández, y así lo confirmó: "No es nada extraño que el Barça pregunte por Rodri y cómo está su situación".

Florentino dio marcha atrás

De todos modos, en el programa se reconoció que, económicamente, el Real Madrid tiene ventaja. "Viendo cómo está gastando el Real Madrid no será fácil", dijo el propio Oriol Domènech sobre la posibilidad de que sea el FC Barcelona quien gane esta 'batalla'. Y es que los blancos han tirado la casa por la ventana en este mercado de fichajes tras la reelección de Florentino Pérez en la presidencia y con las contrataciones de Marc Cucurella (55 millones de euros), Denzel Dumfries (20 'kilos') y el inminente de Yan Diomande por 120 millones, además de las llegadas, con la carta de libertad, de Ibrahima Konaté y Bernardo Silva.

Rodri, MVP del Mundial / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

Queda claro que el Real Madrid no es el único pretendiente que tiene Rodri. De hecho, a Florentino le ha costado lanzarse a por el futbolista después de que fuera la baza electoral de su rival en las urnas, Enrique Riquelme, pero ha tenido que echar marcha atrás ante el clamor que se ha encontrado en el madridismo y también dentro del propio club, pues es evidente que al conjunto que entrena José Mourinho le falta un creador de juego.

"Laporte es un fichaje de cajón"

En la intervención del periodista que está muy bien conectado con la actualidad del FC Barcelona también se confirmó la noticia adelantada por SPORT sobre el fuerte interés y la ofensiva del FC Barcelona para hacerse con el central del Athletic Club de Bilbao, Aymeric Laporte.

"Yo veo clarísimo este caso. Cláusula baja, el jugador quiere venir, al Barça le falta un cental zurdo y Laporte se ha demostrado que se complementa perfectamente con Cubarsí. No sé cómo acabará el tema, pero es un fichaje de cajón", explicó Oriol Domènech.