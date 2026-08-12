El Barça pregunta por Pedro Porro por si sale Kounde

El Barça ya empieza a explorar escenarios ante los movimientos que pueden producirse en su defensa. Según informó Jijantes, el club blaugrana se puso en contacto en los últimos días con el entorno de Pedro Porro para conocer la situación del lateral del Tottenham y las condiciones que podrían darse en una hipotética operación.

El contacto no significa que el internacional español sea una prioridad ni que el Barça haya decidido ir a por su fichaje. Se trata, según esta información, de una toma de contacto en un momento en el que la situación de Jules Kounde puede generar movimientos en cadena. El club quiere conocer sus opciones en el mercado por si finalmente el francés recibe una propuesta que satisfaga sus intereses y decide estudiar una salida.

Kounde se reincorporó el martes a la pretemporada y tiene contrato con el Barça hasta 2030 tras su última renovación, pero el Arsenal sigue muy atento a su situación y Mikel Arteta considera que el francés encaja a la perfección en el perfil que busca para reforzar una defensa que necesita incorporar efectivos. Su capacidad para actuar tanto como central como lateral derecho le convierte en una pieza especialmente atractiva para el conjunto londinense.

Porro, una opción

En el Barça, de momento, esperan acontecimientos. Kounde debe mantener una conversación con Hansi Flick para conocer de primera mano los planes del técnico alemán, aunque su posición hasta ahora ha sido la de continuar en el club. La dirección deportiva, sin embargo, está abierta a estudiar una propuesta importante si el futbolista decide cambiar de aires, especialmente porque una venta permitiría generar recursos para acometer otras operaciones.

Y ahí aparecería la figura de Pedro Porro. El Barça quiso conocer qué escenario se encontraría en caso de necesitar acudir al mercado para cubrir una eventual salida. El extremeño, de 26 años y que viene de ser titular con España en la consecución de la Copa del Mundo mostrando un gran entendimiento con Lamine Yamal, tiene experiencia en LaLiga y en la Premier League y reúne muchas de las características que más valora Flick en un lateral.

No obstante, no sería una prioridad absoluta ya que Flick piensa en Eric Garcia como lateral derecho, donde Xavi Espart también ha convencido durante la pretemporada. En el otro costado, Balde y Cancelo, que también puede actuar en la derecha si acaba fichando, permitirían cubrir las necesidades del técnico.