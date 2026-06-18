El Barça ya sabe el precio de Javi Guerra

Javi Guerra sigue siendo uno de los centrocampistas que el Barça tiene monitorizados desde hace tiempo. El interés del club blaugrana por el futbolista valencianista viene de lejos y aunque no es una prioridad en la hoja de ruta de la dirección deportiva, Deco mantuvo una reunión este lunes en Barcelona con su agente, Javi Garrido, y el padre del jugador, tal y como avanzó SPORT.

Javi Guerra, centrocampista del Valencia / Europa Press

Durante ese encuentro, de carácter informal y en el que también se trataron otros nombres propios como el de Kang-in Lee, volvió a aparecer sobre la mesa la situación del internacional español. Deco aprovechó la presencia del entorno del futbolista para actualizar información sobre uno de los jugadores que más gustan en el área deportiva. Y entre la información que maneja el Barça está el precio de salida del centrocampista che.

Más allá del interés deportivo, el Barça también conoce ya las condiciones económicas que marcarían cualquier hipotética operación. Según ha informado la Cadena COPE, la cláusula de rescisión de Javi Guerra es de 40 millones de euros durante el mes de julio. A partir de agosto y durante el resto del año, esa cantidad asciende hasta los 60 millones.

Una cláusula a la baja

Se trata de una cláusula inferior a la que tenía el centrocampista antes de renovar su contrato con el Valencia hasta 2029. El acuerdo firmado el pasado verano modificó varios aspectos de su vinculación contractual, entre ellos un precio de salida que anteriormente alcanzaba los 100 millones de euros.

Javi Guerra, a la derecha de la imagen, en su primer día vestido de corto como jugador de la selección espaola absoluta / RFEF

En el Valencia mantienen una postura firme respecto a su futuro. El CEO de Fútbol, Ron Gourlay, ha transmitido internamente que el jugador no está en venta y remite a la cláusula como única vía para una posible salida. La entidad de Mestalla considera a Javi Guerra una pieza fundamental para el proyecto deportivo y una de las referencias sobre las que construir el equipo de la próxima temporada.

El propio futbolista también se ha pronunciado en la misma dirección recientemente sobre su futuro. En declaraciones a la Cadena COPE aseguró que su intención es continuar en el Valencia, donde tiene contrato en vigor y donde sigue siendo una de las figuras con mayor proyección de la plantilla. Cumplió los 23 años el pasado es de mayo.

Pese a ello, su nombre continúa apareciendo en la agenda de varios clubes importantes. En el caso del Barça, el seguimiento viene de lejos. De hecho, tal y como ha podido saber SPORT, no es la primera vez que Deco pregunta por la situación del centrocampista valencianista. El director deportivo ya se había interesado anteriormente por él en reuniones mantenidas con representantes de futbolistas y volvió a hacerlo esta semana.

Javi Guerra, centrocampista del Valencia / Francisco Calabuig

Por el momento no existe ninguna negociación abierta entre ambas entidades ni una ofensiva prevista a corto plazo. Sin embargo, el club blaugrana sigue recopilando información sobre un jugador que encaja por perfil en la planificación deportiva y del que ya conoce las condiciones económicas necesarias para plantear una futura operación.

No se trata de una operación prioritaria para el Barça, cuyo centro del campo está bien cubierto. Tanto es así que, tras alcanzar un principio de acuerdo con Bernardo Silva, que había quedado libre tras desvincularse del Manchester City, decidió no ir hasta el final con su fichaje y el portugués ha acabado firmando por el Real Madrid.