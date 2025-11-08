Otro Barça es posible: Los 5 clavos a los que se aferra Flick

Hansi Flick trató de enviar un mensaje de optimismo a pesar del descalabro defensivo del Barça en Brujas. El técnico reconoció que el equipo está lejos del nivel de la temporada pasada, pero también elogió la reacción del equipo, capaz de igualar cada gol que hizo el conjunto belga.

Flick hizo un alegato a favor de su fórmula del fuera de juego y descartó un cambio. La mejora del equipo, según el alemán, no pasa por ser otra cosa sino por recuperar lo que hacieron bien durante tantos meses. "La pasada temporada el primer gol que hemos encajado no lo hubiéramos encajado. No tenemos la misma confianza a la hora de echar el fuera de juego. No cambiaremos nuestra manera de defender".

El técnico también puso encima de la mesa varios argumentos para creer que el equipo puede recuperar su mejor versión: "Debemos trabajar. No es el mejor momento del equipo, pero debemos ser positivos. Seremos capaces de recuperar nuestro mejor nivel cuando recuperemos a jugadores como Raphinha, Pedri o Joan Garcia".

El regreso de Raphinha: goles, asistencias, presión y liderazgo

Flick mencionó la vuelta del brasileña como un factor decisivo. El brasileño marcó la temporada pasada 34 goles y dio 26 asistencias. Sin embargo, lo que está echando más de menos el equipo es su trabajo defensivo y sus intangibles.

Raphinha es una pieza fundamental para la primera línea de presión pero también un líder que arrastra al equipo. Su sociedad con Balde es importante para el equipo y también se entiende muy bien con Lamine. Al brasileño se le espera tras el parón.

Joan Garcia, un salvador en la emergencia y un facilitador

Los números ofrecen un diagnóstico rotundo: Con Tek, en 8 partidos, 15 goles encajados y ninguna portería a cero. Con Joan, 7 partidos, 5 goles encajados y tres porterías a cero. Pero más allá de la frialdad de las cifras, la sensación es que hay una brecha importante entre los dos porteros.

Tek, por ejemplo, estuvo bien en el Bernabéu, pero transmite la sensación de que ha perdido el punto de explosividad de sus mejores días. Una lentitud que le castiga en los momentos de emergencia y condiciona sus decisiones.

En muchas ocasiones parece protegerse cuando evita salidas que podrían condicionar a los delanteros. No lo hace porque teme llegar tarde. Sus problemas con los pies también han contribuido a complicar la salida del balón del equipo. Tek seguramente está mostrando su mejor versión posible en este momento de su carrera, pero no parece suficiente para un Barça en problemas.

Con Joan, Flick recuperará un portero explosivo, que para hacia adelante y arriesga, un perfil clave con la línea tan adelantada. También un meta con unos reflejos espectaculares y un juego de pies que es élite.

Este Lamine cambia un equipo

Ante el Brujas ofreció una exhibición. En el gol que marcó, empezó disfrazado de Laudrup con una croqueta y un tuya-mía con Fermín, y terminó definiendo como Romario. Lo mejor del encuentro, sin embargo, fue que se puso el equipo a sus espaldas y marcó diferencias en cada jugada.

A este nivel, el equipo recupera un futbolista al que buscar cuando más aprietan los rivales y también el futbolista más autosuficiente del mundo. Hay en Lamine un universo futbolístico de posibilidades.

Las mejores versiones de Lewandowski y Olmo elevan el techo del equipo

Lo ha dejado caer Flick en las últimas ruedas de prensa. Poder contar de nuevo con dos futbolistas como Lewandowski y Olmo mejora al equipo a mucho niveles. Por ejemplo, eleva el nivel de los entrenamientos y mejora a los jóvenes. Pero también ofrece soluciones desde el banquillo como revulsivos.

Ante el Elche y el Brujas no hemos visto sus mejores versiones, pero tras el parón se espera que estén más cerca. Lewandowski tiene que ser un factor goleador decisivo para el equipo y Olmo, uno de los futbolistas que más mejora a sus compañeros con su forma de aclarar las jugadas.

Lo sabe Flick, que ante el Brujas lo acercó aún más al juego formando un doble pivote con De Jong en la recta final del partido.

La mejora de futbolistas que están por debajo de su nivel

Los problemas físicos están condicionando a jugadores que aún no han alcanzado el nivel de la temporada pasada. No se trata solo de los jugadores que no están disponibles, sino de los que regresan de alguna molestia.

Futbolistas como Balde y Koundé han tenido problemas musculares y están aún en un proceso. Otros como Fermín también están tratando de recuperar su mejor nivel de manera consistente. Ocurrirá también con los que se les espera después del parón como Joan, Raphinha o Pedri: necesitarán partidos para jugar a su mejor nivel.