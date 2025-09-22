El Barça pone velocidad de crucero

El Barça estaba obligado a ganar al siempre incómodo Getafe tras la victoria del Real Madrid contra el Espanyol. Esto no ha hecho nada más que comenzar y solo se han disputado cinco jornadas de Liga, pero es necesario no perder comba en un campeonato que parece que va a ser cosa de dos tras el nuevo pinchazo del Atlético de Madrid, que solo ha sido capaz de ganar un partido en cinco jornadas.

Debían ganar los de Hansi Flick y no fallaron. No se dejaron intimidar en ningún momento por la dureza y las malas artes del equipo de Pepe Bordalás y ya al descanso dominaban por dos goles merced al buen momento de forma de Ferran Torres. Abandonó el ‘Tiburón’ el centro del ataque, pero siguió mordiendo desde la banda izquierda. Sus dos mordiscos tuvieron continuidad en la segunda mitad con otro tanto de un Dani Olmo que necesitaba un buen partido como el que jugó ayer, sumando al gol una asistencia cinco estrellas de tacón en el primer gol de Ferran.

Mensaje captado

Tercer buen partido consecutivo del Barça y tercera victoria. Con once goles a favor y solo uno en contra. Son ya números del pasado curso para un total de 18 goles a favor y tres porterías a cero en seis partidos.

Flick no estaba contento con su equipo tras el empate ante el Rayo Vallecano de la tercera jornada de Liga y así lo verbalizó. Sus jugadores captaron el mensaje, cambiaron de chip aprovechando el parón de selecciones y al regreso de la competición vuelven a ser el conjunto que tan buen fútbol practicó la pasada temporada, cuando ganaron Liga, Copa y Supercopa. Dirigidos por un Pedri excelso, todos los miembros de la plantilla están sumando. Juegue quien juegue, el Barça brilla. Mérito de los jugadores, de Flick y también de Deco, que ha ido construyendo una plantilla con dos buenos futbolistas por posición.

Una plantilla que ha honrado el nombre de Johan Cruyff, no como otros que se proclaman cruyffistas y no lo son, en los dos partidos de Liga que ha tenido que jugar en el estadio que lleva el nombre de la persona más influyente de la historia en el fútbol del Barça. Dos partidos ligueros jugados y dos triunfos, con nueve goles a favor y ninguno en contra. Excelentes números a los que se podrían sumar los cinco que el Barça le metió al Como en el Trofeu Joan Gamper. Si contra la Real Sociedad, el Barça debe volver a jugar en el Johan Cruyff, le gustará a Flick. A los responsables de la economía, no tanto.