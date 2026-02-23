El Barça lo pone todo en su sitio

Cuando el sol asoma por el horizonte suele indicar que arranca el día. En cambio, verle agachar la cabeza es señal inequívoca de que llega la noche. Es el orden natural de las cosas, impulsado por la tenacidad y la tozudez de la naturaleza. Eso es así. En el fútbol intervienen tantas variables que dos más dos pocas veces suman cuatro. Si así fuera, el Real Madrid de Arbeloa nunca podría pelearle la Liga al Barça.

Los de Flick, que tiene un plan, juegan más y mejor, tienen una plantilla más equilibrada, no dependen exclusivamente de dos o tres jugadores y son los actuales campeones. En definitiva, el conjunto blaugrana, en cualquier circunstancia, sería el favorito claro a repetir título. Sin embargo, ‘this is Spain’. Tras varias semanas de escándalos arbitrales que ayudaron al Real Madrid y perjudicaron al Barça, el liderato cayó a manos de los blancos.

De Jong, marcando ante Ryan / LaLiga

En el Camp Nou hay quien mira hacia otro lado cuando eso sucede porque entiende que si el equipo da su mejor versión no dependerá de la justicia, una afirmación tan relativamente cierta como que es al único equipo en el mundo al que se le pide la perfección para evitar ser atracado. Sonaría estúpido en cualquier lugar, pero ‘this is Catalonia’. La metáfora usada la pasada semana en el ‘Què t’hi jugues’ es brillante: “Si dejo la ventana del coche abierta y me roban, ¿de quién es la culpa?”.

Esta realidad, la que le ha tocado vivir al Barça durante toda su existencia, ha forjado también su carácter y, por supuesto, su fútbol. Por eso cuando gana lo hace a lo grande y por eso la Champions siempre ha venido acompañada de la Liga. Es injusto, pero es así. Y, pese a todo, hay jornadas, como la de este fin de semana, en la que todo, bien ordenado, está en su sitio.

Flick y el VAR

El sábado, si no existiera el VAR, el Real Madrid se habría llevado tres puntos de Pamplona en otro partido malo, insulso y aburrido del equipo de Arbeloa. En cambio, hubo justicia y regresaron a la capital española de vacío. El Barça necesitaba ganar para, una semana más tarde, recuperar el liderato y, de nuevo, ocupar el lugar que le corresponde.

Raphinha y Bernal celebran el primer gol / DANI BARBEITO

Lo hizo porque, por un lado, no hubo revisiones interminables para encontrar cómo anular un gol de Cubarsí o de Lamine, y, por el otro, porque Flick apretó el botón del ‘reset’ con sus jugadores para recuperar las sensaciones futbolísticas. Eso es, de hecho, lo único que pueden controlar ellos mismos. Lo visto ante el Levante quizás no sea suficiente ante rivales de más entidad, pero sí es, sin duda, el camino a seguir.