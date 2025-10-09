El Barça pone en marcha el nuevo pase de la temporada a expensas de lo que suceda con el Spotify Camp Nou

El Barça ha activado el nuevo pase para la temporada 2025-26 de cara a los partidos de LaLiga, Copa del Rey y Champions que se disputen tanto en el Estadi Olímpic Lluís Companys como en el Spotify Camp Nou. El abono ya se podrá utilizar en el primer encuentro después del parón el sábado 18 de octubre contra el Girona, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga. Sin embargo, el pase no incluye el choque de la Liga de Campeones que se disputa tres días más tarde contra Olympiacos, puesto que las entradas para ese encuentro ya se han puesto a la venta.

Los socios que hayan sido titulares de pase en el Estadi Lluís Companys durante las dos últimas temporadas de forma íntegra disponen de venta preferente de 24 horas a partir del jueves 9 de octubre a las 12 horas, cuando sale a la venta el pase de la nueva temporada. El resto de socios que hayan dispuesto del pase en alguna de las dos campañas recientes podrán adquirir el nuevo entre el viernes 10 de octubre a las 12 horas, día en el que se abrirá la venta de entradas con descuento para todos los demás socios para el choque ante el Girona, y el 13 de octubre a las 12 horas.

Los titulares del nuevo pase deberán confirmar su asistencia a los partidos

Además, el club ha matizado que cada socio únicamente podrá adquirir un pase, por el cual podrá efectuar el pago entre el 16 y el 30 de octubre. En caso de no llevarlo a cabo, el club realizará el cargo completo mediante domiciliación bancaria el 5 de noviembre. Por otro lado, la elección de la zona y el tipo de pase se escogerá de manera individual. El FC Barcelona también ha recordado que los titulares del nuevo pase deberán confirmar su presencia a cada partido a través de la App de Socios o del sitio web oficial, ya que si no lo hacen con seis días de antelación el club no les asignará asiento.

Asimismo, el FC Barcelona proporcionará las entradas en formato digital, a través de la App o por correo electrónico entre 3 y 24 horas antes del inicio del encuentro, excepto para el partido contra el Girona, en la que el plazo de confirmación será hasta cuatro días antes.

Por último, el club ha explicado que los socios titulares del Pase Temporada 2025/26 podrán ceder gratuitamente su asiento a otra persona a través de la Aplicación de Socios. Sin embargo, mientras se matenga el aforo parcial del Spotify Camp Nou, el servicio Seient Lliure permanecerá deshabilitado y la condición de abonado quedará en suspenso hasta que el estadio pueda reabrir con su capacidad completa.