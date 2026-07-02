El Barça pone a Koundé en el mercado y habría ajustado el precio

El presidente del Barça, Joan Laporta, recordó tras su toma de posesión que el club necesita vender para poder fichar cumpliendo así el requisito de la norma 1:1 del límite salarial. Dejar salir para que pueda entrar, sobre todo, un delantero centro. La dirección deportiva blaugrana, a parte de la venta de Casadó y la salida de Ter Stegen, le gustaría explorar algún traspaso en la zona defensiva, dónde puede haber overbooking de futbolistas. Y uno de los que está en el mercado es Jules Koundé. El defensa francés está completando un buen Mundial y maneja el interés de varios equipos de la Premier League, por lo que se le podría abrir la puerta a un precio mínimo.

Según 'Caughtoffside', el Barça habría ajustado el precio de salida de Koundé hasta los 65 millones de euros, una cantidad que podría resultar atractiva a los equipos de la Premier. Y, en concreto, Chelsea y Liverpool habrían mostrado interés siempre que el futbolista esté dispuesto a cambiar de aires, algo que no queda nada claro ya que se siente muy a gusto en el Barça y renovó hasta el 2030 con una mejora salarial. Si el francés se mostrara abierto a una salida, se podrían iniciar conversaciones.

El Barça fichó a Koundé procedente del Sevilla por 55 millones de euros. Realizó un gran esfuerzo económico, pero tiene buena parte de la inversión amortizada, por lo que un traspaso generaría un beneficio sustancial. Se le firmó como un central para el futuro, pero ha acabado jugando de lateral diestro, una posición que venía cubriendo ya en la selección francesa. El Chelsea ya le quería entonces pero perdió su puja y sigue muy atento a todo lo que rodea al internacional francés.

El club blaugrana busca una gran venta que no toque demasiado la columna vertebral del equipo. Y por ello se fijaron como objetivo la posible salida de uno de los dos laterales -o bien Balde o Koundé- o la venta de Ronald Araujo, un central que ha venido perdiendo protagonismo. Ni Balde ni Araujo quieren salir y así lo han comunicado a la entidad blaugrana, por lo que la figura de Koundé podría ganar enteros.

En el caso de que se diera una venta atrás, el Barça tendría más argumentos económicos para firmar a un delantero centro de nivel e, incluso, reforzar la defensa. El club blaugrana cerrará tarde o temprano la incorporación de Joao Cancelo como futbolista polivalente para los dos bandas y se podría plantear, incluso, el fichaje de un central de primer nivel si Koundé acabara vendido. Cuando termine el Mundial se podría explorar esta vía.