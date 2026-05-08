El Barça se pone duro con más de mil socios

El FC Barcelona no piensa pasar ni una a los socios que cometan fraude. En este sentido, la Comisión de Disciplina del club azulgrana, encabezada por Josep Cubells, actual vicepresidente del Barça, se ha reunido esta semana y ha decidido abrir expediente disciplinario a un total de 1.007 socios y socias de la entidad por haber hecho un mal uso de su abono, por fraude en la venta de entradas. Los socios y socias que han cometido fraude lo han hecho transfiriendo sus localidades de forma fraudulenta, básicamente a aficionados del equipo rival.

Todos estos expedientes afectan a partidos tanto del primer equipo de fútbol como del equipo de baloncesto. En concreto, a los encuentros de Champions League que los de Hansi Flick jugaron en el Spotify Camp Nou contra el Eintracht de Frankfurt y el Newcastle y a los de Euroliga disputados en el Palau ante Olympiakos, Partizan, Estrella Roja y Panathinaikos. Especialmente grave es la venta de entradas a aficionados del Eintracht después de lo que había pasado en la anterior visita de los alemanes al Spotify Camp Nou.

Según los Estatutos del FC Barcelona, las sanciones tipificadas por este motivo no son económicas y pueden ir desde la suspensión de la condición de socio de cuatro meses a dos años o incluso la expulsión como socio del club, según la infracción cometida. Las medidas disciplinarias correspondientes se tomarán en una nueva reunión de la Comisión de Disciplina.