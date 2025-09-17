El Barça podrá estrenar por fin equipación en Newcastle

El FC Barcelona podrá estrenar por fin la tercera equipación de color naranja brillante en el partido ante el Newcastle. En los anteriores desplazamientos con coincidencia de colores, el conjunto barcelonista tuvo que recurrir a una indumentaria de la temporada anterior.

El Barça arrancó la Liga en Mallorca y en el Ciutat de València frente al Levante. En aquellas ocasiones, los colores podían llevar a confusion y el equipo vistó la camiseta verde pálida de la pasada campaña.

En Vallecas ya pudo lucir la nueva camiseta azulgrana, al igual que el pasado domingo ante el Valencia. El Barça tiene aún dos camisetas por estrenar, la segunda de color amarillo claro inspirada en Kobe Bryant con un logo especial y, este jueves, podrá jugar ya con la naranja brillante.

Esta camiseta recuerda a la utilizada entre el 2009 y 2011 como segunda o tercera equipación. Unas temporadas plagadas de éxitos de la mano de Pep Guardiola en el banquillo. Por tanto, esta indumentaria lleva muy buenos recuerdos a los barcelonistas.

El Barça ya ha vestido en otras ocasiones de naranja / VALENTI ENRICH

El cub ya tenía ganas de mostrar una nueva camiseta que encaja con el gusto culer, además de haber dejado un sabor de boca positivo en los años en que fue utilizada.

Saint James' Park, por tanto, acogerá un partido en el que el Barça saldrá con otro color distinto al azulgrana y que contrasta claramente con el blanquinegro del Newcastle. El equipo espera que esta equipación traiga suerte y, sobre todo, sea del agrado de sus aficionados.