El Barça no ha podido inscribir a Marcos Alonso e Iñaki Peña: Astralaga , segundo portero

El club blaugrana insiste en que los dos tendrán dorsal la semana que viene El Barça ha priorizado inscribir varios jugadores por posición

No ha podido ser por la premura de tiempo y las operaciones económicas realizadas en el último momento. El Barça no ha podido inscribir a todos los jugadores de la plantilla y Marcos Alonso e Iñaki Peña se han quedado fuera de la lista para el partido ante el Getafe. Balde jugará con ficha de filial y los descartados Lenglet y Dest no serán inscritos. El club blaugrana afirma de forma tajante que todos los disponibles estarán ya inscritos la próxima semana.

El Barça, al ir a contrareloj, tuvo que priorizar la inscripción de varios jugadores por línea en función de criterios económicos y deportivos. Es por ello que se decidió correr el riesgo en la portería para dar entrada a jugadores por línea. Xavi tendrá prácticamente posiciones dobladas para Getafe aunque el club le ha garantizado que para la segunda jornada estarán todos.

El Barça ya no pudo inscribir a Koundé en la primera jornada de la pasada temporada y lo hizo al final de mercado. Otro de los jugadores que no ha entrado en esta primera lista de inscripciones es Íñigo Martínez, quien sigue lesionado y no estaba disponible. Todos los afectados conocían la situación y la aceptan a la espera de que todo se resuelva.