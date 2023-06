¿Por qué el Barça no ha podido fichar a Messi?

Aunque LaLiga iba a facilitar su inscripción, el Barça debía vender por estar excedido en el 'Fair Play' y necesitaba tiempo No hay operaciones avanzadas y Messi no quería sentirse responsable de las ventas o rebajas de sueldos

Leo Messi anunció ayer que jugará la próxima temporada en el Inter de Miami, descartando su regreso al Barça, club del que salió hace dos temporadas por los problemas económicos que tenía la entidad. Lo hizo a pesar de que su deseo era volver al club de su vida y de que el Barça también deseaba ese reencuentro. Ambas partes querían, pero no ha podido ser. ¿Por qué?

La razón principal es que el Barça, aunque ha mejorado, sigue estando en una situación delicada económicamente hablando. Y, lo que es muy importante, excedido por lo que respecta a la masa salarial. La de esta temporada ha sido de 655 millones de euros y debe rebajarse en unos 200, algo que ha empezado a producirse con las marchas de Piqué, Busquets, Alba y también la de Griezmann.

Podía asumir el Barça los 25 millones de euros por temporada que estaba dispuesto a pagar al argentino, pero no podía competir con ofertas de otros clubes, aunque el principal problema era inscribir ese contrato en LaLiga. El organismo que preside Javier Tebas se había comprometido con el Barça a facilitar esa inscripción, pero el club azulgrana necesitaba hacer una serie de movimientos para hacer espacio a Messi en la masa salarial.

Messi, durante la entrevista | SPORT

Para el club azulgrana fue un palo inesperado que, por estar excedido en la masa salarial, LaLiga dejase al club bajo la regla del 40% para inscribir jugadores durante la ventana de fichajes de este verano. Eso le obligaba a vender más de lo esperado y a pedir tiempo a Messi, que el argentino ha preferido no dar tras la experiencia de hace dos años.

No quería ser responsable

Además, como explica en la entrevista con SPORT, Messi no quería sentirse responsable del adiós de otros jugadores. "No quería dejar mi futuro en manos de otros. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar el sueldo a jugadores y no quería pasar por eso o hacerme cargo o tener algo que ver con eso. Durante mi carrera en el Barcelona ya se me acusó de muchas cosas que no eran ciertas y ya estaba un poco cansado", dijo en la entrevista.

Otra de las razones, vinculada con las salidas de futbolistas, es que no había podido avanzar como se quería en alguna venta. Jugadores como Ansu Fati, Ferran Torres y Kessie están en la rampa de salida, pero todos los jugadores son reticentes a salir del Barça.