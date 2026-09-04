El Barça planteará construir un parque de atracciones en el Spotify Camp Nou

El FC Barcelona continúa buscando nuevas vías para generar ingresos y ampliar la oferta vinculada al nuevo Spotify Camp Nou. Entre los proyectos que el club tiene sobre la mesa figura la creación de un pequeño parque de atracciones dentro del recinto del estadio, una iniciativa que deberá recibir el visto bueno de los compromisarios.

La propuesta será uno de los asuntos que se someterán a votación en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del próximo 19 de septiembre. En concreto, el punto 5 del orden del día contempla el acuerdo con Babylon Park Spain SL, compañía especializada en el desarrollo y explotación de espacios de ocio y entretenimiento.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del Espai Barça para convertir el entorno del nuevo Camp Nou en un espacio con actividad durante todo el año. La incorporación de una zona de ocio familiar permitiría al club ampliar su oferta para los miles de aficionados y visitantes que se acercan diariamente a las instalaciones azulgranas.

Una compañía con experiencia internacional

Babylon Park tiene origen israelí y cuenta con experiencia en el desarrollo de parques de ocio cubiertos. La compañía dispone de diferentes centros en Israel y ha iniciado en los últimos años su expansión internacional, con presencia en ciudades europeas como Londres y Belgrado, además de Madrid.

En la capital española, Babylon Park ya opera un espacio en el centro comercial Westfield Parquesur, en Leganés. Un gran recinto que combina atracciones para adultos, jóvenes y niños, incluida una montaña cursa cubierta.

El centro también dispone de espacios específicos para la celebración de cumpleaños y eventos familiares, una fórmula que la compañía utiliza para complementar su oferta de entretenimiento.

El siguiente paso, en el Camp Nou

El acuerdo con el FC Barcelona supondría para Babylon Park ampliar su presencia en España y desembarcar en uno de los recintos deportivos más reconocidos del mundo.

Para el Barça, la operación se enmarca en la voluntad de aprovechar comercialmente los nuevos espacios del Spotify Camp Nou y generar actividad e ingresos más allá de los días de partido.