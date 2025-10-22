Solo el Barça ha plantado cara a la Premier

La distancia entre los clubes de la Premier y LaLiga cada vez es más palpable, en parte gracias al poderío económico de los ingleses. En los siete enfrentamientos hasta ahora entre ambas ligas, el balance es claramente favorable para los británicos: cinco triunfos, un empate y solo una derrota, la del Newcastle contra el Barça en la primera jornada de la Champions.

El conjunto azulgrana es el único club de LaLiga que ha hecho frente a la Premier en lo que llevamos de temporada, y lo hizo gracias al doblete de Rashford, quien ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la liga inglesa. El otro club español que pudo al menos rascar un punto ante un club británico fue el Betis, en el empate a dos frente al Nottingham Forest en la Europa League. El cuadro de Manuel Pellegrini empató en las postrimerías del choque, con gol de Antony.

Más allá de estos dos casos aislados, el resto de duelos se han decantado a favor de la Premier. El Atlético y el Villarreal, además, han caído en dos ocasiones contra clubes ingleses. Los rojiblancos cayeron por 3-2 en los últimos instantes en la primera jornada de la Champions contra el Liverpool en Anfield, después de que Marcos Llorente igualará un partido que se puso cuesta arriba muy pronto. Los pupilos de Simeone cosecharon la segunda derrota contra la Premier este martes, concretamente ante el Arsenal en el Emirates por un abultado 4-0.

Cuatro partidos para cambiar la dinámica

Por su parte, el Villarreal ni siquiera ha podido perforar la portería de los rivales ingleses. En la jornada uno visitaron al Tottenham en un enfrentamiento que finalizó 1-0 con la 'cantada' de Luiz Júnior, mientras que en el partido de esta semana contra el Manchester City los de Marcelino cayeron por 0-2, en el regreso de Rodri a la que fue su casa.

El último club de LaLiga que se ha medido a uno de la Premier hasta ahora ha sido el Athletic Club. En su estreno en Champions después de diez años de ausencia, los 'Leones' recibieron en San Mamés al Arsenal. Pese a la igualdad en la primera hora de juego, los cambios de Mikel Arteta decantaron el partido a favor de los 'Gunners', que se llevaron el triunfo por 0-2.

LaLiga aún tiene cuatro partidos contra la Premier para maquillar estos resultados. En la próxima jornada de Champions, el Real Madrid visita Anfield el 4 de noviembre, en tanto que el Athletic viaja hasta Newcastle un día más tarde. Unas semanas después, el 25 de noviembre, el Barça juega en Stamford Bridge, mientras que el Real Madrid disputa el último duelo entre españoles e ingleses en la fase liga contra el Manchester City, el 10 de diciembre en el Bernabéu.